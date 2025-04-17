本周大结局！孔明＆金珉河《我死的一周前》虐心罗曼史：明明是初恋却变阴间使者，迟来的告白超催泪

由孔明、金珉河、郑干柱、吴宇里主演的《我死的一周前》全剧共有6集，目前播至第4集，播出后剧情和演员们的演技，也获得不少好评！

《我死的一周前》改编自同名小说，讲述揽圩（孔明 饰）和熙完（金珉河 饰）在高中时期互相暗恋，但是两人的缘份因揽圩突然去世划上休止符，熙完也从天真开朗的高中生变成对生活毫无欲望的年轻人。就在熙完死前一星期，她与作为「阴间使者」的揽圩再次相遇，熙完列出一份「遗愿清单」，两人在实现遗愿过程中重拾往日情感。



最新公开的第3、4集真的超级催泪，揽圩终於向熙完吐露自己的心声，揽圩：「我喜欢你～熙完！我喜欢你很久了，现在也很喜欢，对不起那么晚才跟你说。我怎么会讨厌你，是因为想念你才来的，我好想你。」在世时来不及说的「我喜欢你」，令人心痛的告白再搭上两人的眼泪，留下漫长的余韵。



还有...揽圩的死因也被揭晓 ㅠㅠㅠㅠ 四位朋友一起去毕业旅行，没想到就这样发生憾事。熙完参加天文台的抽奖，熙完中奖后说要给揽圩送上「你能被叫郑熙完的最后机会」，让他去看流星雨并把告白信给他，但天文台却突然发生气爆事故。这场事故改变他们的命运，揽圩突然去世，让熙完无法原谅自己。



这两集播完后，让网友表示：「金珉河演技疯了，第一次看到这样的眼泪演技」、「这结尾会怎么写啊？人都已经死掉了」、「看到揽圩哭了我也跟著哭了」、「这部真的好好看，不知道会如何首尾」、「情感的铺陈很棒，演员们的演技太绝了」、「喜欢两人的火花 呜呜呜呜」等等。

揽圩和熙完的时间所剩无几，他们将遇到的特别人物，金志秀和郑秀晶（Krystal）都将特别出演。而郑秀晶和孔明曾一起合作过《河伯的新娘2017》，飞廉和武罗时隔多年再次合作，让许多人相当期待！



剩下最后2集，熙完提议去完成揽圩最后的「遗愿清单」，去看他的妈妈正淑（徐令姬 饰），面对妈妈揽圩会说什么？熙完能否说出心里话？才刚确认彼此心意的两人的故事会如何结束？最后的遗愿清单结束后，揽圩真的会离开熙完身边吗？香港观众今晚（17）可透过「Viu」观看《我死的一周前》大结局，复活节长假期也可以在电视尽情享受「煲剧自由」。



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