「鞋子改成服饰」NMIXX束腰、抹胸、臂饰原本是潮鞋！EVERGLOW、STAYC有类似穿搭

这样就很难撞衫啦！这年头如果不会改装，都不好意思自称爱豆服装师XD

JYP事前预热半年的新女团NMIXX在2月22日正式出道，《AD MARE》专辑主打歌《O.O》歌曲舞蹈成为热议话题，服装造型也是瞩目的焦点。



三位成员身上的多件配饰，由潮牌球鞋改制而成，将「甜美+街潮」风格巧妙融合，这番操作出自「泫雅御用服装师」之手。 造型师沿著鞋面和鞋底的边缘切下，只保留鞋面，并用鞋带当作绑带连接。



SULLYOON手臂上的两件配饰，原本是New Balance 530系列球鞋，而粉色抹胸是Converse的Chuck Taylor All Star高帮帆布鞋，内搭粉色V领纱裙。



LILY的蓝黑白束腰抹胸与之同理，是NIKE Air Jordan 1高帮球鞋。 内搭的浅紫色纱裙和SULLYOON的是同款不同色。



HAEWON的白灰束腰和SULLYOON的是同系列New Balance白灰网面球鞋，搭配更为突出收腰的玫红抹胸纱裙。



不过NMIXX不是先例，EVERGLOW去年《Pirate》时期也穿过，正值《RUN2U》活动期的STAYC也在MV中穿过。 球鞋改成衣服在KPOP圈已经成为潮流。





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