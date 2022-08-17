《韩山岛海战》韩国观影人次突破600万人！秘密武器「龟船」令人惊艳〜卞约汉为穿上戏服增重到将近90公斤！

即将於本周五在台上映的战争历史电影《韩山岛海战》，在韩国上映20日观影人数突破600万！而这场朝鲜压倒性的胜利背后，不仅有著李舜臣将军的足智多谋，还有情搜能力绝佳的探子们，面对骁勇善战的日本水军，展现出朝鲜团队合作的成果。

《韩山岛海战》描述前作品《鸣梁：怒海交锋》时代背景的前五年所发生的战役，当时朝鲜处於劣势，连皇帝都弃城而逃往义州的情况下，李舜臣（朴海日饰）将军面对善於突袭作战的日本将领脇坂安治（卞约汉饰），如何出奇招获得压倒性的胜利？而在最重要的这场海战发生前，朝鲜军与日本军该如何各自取得线索或情报并推测对方可能使出的战术？



李舜臣将军拥有能时刻提醒他现况并给予意见的手下们鱼泳潭（安圣基饰）、李亿基（孔明饰）、李云龙（朴勋饰）等人，以及设计龟船结构到热泪盈眶的罗大用（朴智焕饰），当然也有一直唱反调的元均（孙贤周饰），比起在海上的对战，李舜臣更多的时间其实是陷入深层思考的。加上被李舜臣所感动而投降效忠的日本军俊沙（金成圭饰），多次深入敌营获取情报的任俊英（玉泽演饰）和埋伏在日本将领脇坂身边的女子（金香起饰），所有人通力合作而促成了李舜臣得以施展他的鹤翼阵。



《韩山岛海战》中最重要的场面之一就是鹤翼阵战术，导演用简单明了的方式说明这个「海上堡垒」的概念，并在拍摄前收集了许多关於李舜臣将军在本战役中致胜关键之一的秘密武器「龟船」的资料，因为其实应该无人知道实际上龟船的样貌，导演与团队在研究许多资料后打造出这艘船，在片中所呈现的这艘海上怪物吓坏了日本水军，也让观众们对於它的攻击力大吃一惊！



在剧中饰演日本将领「脇坂安治」的卞约汉表示，一开始在试穿铠甲时，发现完全不合身，不像个将军反而像在穿爸爸衣服的感觉，於是他开始努力锻炼身材。在他无限制地增重并努力健身之下，两周内就让铠甲合身！很快就变壮也让他拍摄当时变得很有自信。卞约汉并提到在拍摄《韩山岛海战》杀青时的体重是89公斤，现在则瘦到78公斤！



年度战争动作巨献《韩山岛海战》将於本周五8月19日在台上映！



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