[好片推荐]《韩山岛海战》磅礴海战胜利原因不靠猛攻！事前军情刺探与兵推＋团结一心＋沉得住气才能赢〜

[提及剧情]《韩山岛海战》也许对海外观众们来说，会觉得是不太熟悉的一场韩国历史战役，但这部作品想表达的更大一部份，是这场战役的致胜关键，历史上知名武将李舜臣将军如何在面对强敌压境的状况下，以自己独特的战略胜出。

剧情在一开始就已定调双方将领的性格，当日本船员吓得回报海上遇到的龟船有多令人恐惧，脇坂安治（卞约汉饰）却说了一句「恐惧是会传染的」将这些历劫归来的船员全处死。反观朝鲜将军李舜臣（朴海日饰），会议上面对各方意见，有人主张积极进攻，也有人主张防守，他却总是从容不迫，脸上没有太多表情，陷入思考从不急切决定。



而战前双方的情搜能力也都相当优秀，朝鲜有探子任俊永（泽演饰）不时回报日军可能的行动，日军也派人偷偷观察著朝鲜在海上军演的队形。脇坂安治为了让自己的势力更加壮大，必须与其他将军们合体，但各自在主子面前求表现又必须合作的时候，最后会归为谁的功能就变得很重要。日军在合作时各方却仍想著各自的功绩，「我也讨厌你，但我们必须合作」的心情让他们终将走向失败。



朝鲜的李舜臣手下虽然也有不听指挥的水军将领，但李舜臣却从没有将他从战队中剔除，仍重用他在重点战斗位置。当所有人都急著想要李舜臣出手开炮时，他却只是直视前方一语不发，坚持完整排出原本计画的鹤翼阵，直到关键时刻才真正下令攻打。日军主要将领脇坂安治虽然已看出李舜臣的部份战略，但却无法阻止急於进攻的前驱队伍，因而被引至危险海域而遭到歼灭。



李舜臣的鹤翼阵采取非正面攻击，当日本船只靠近时他却突然下令转向，所有船只由侧身面对敌人，令人措手不及。当然一开始本来决定不参与的秘密武器龟船，在短时间内改良后仍在此战役中发挥最强功能，让日军严重挫败，而李舜臣也继韩山岛海战大胜后，乘胜追击连续获得多场战役胜利，扭转当时的战争局势。



《韩山岛海战》有卧底谍报片的味道，当探子被敌军发现时，到底能不能活著回去，令观众们紧张不已。本片也有著难得一见的海战大型磅礴场面，值得见识一下令日军都害怕的「海中怪物」是什么样子！《韩山岛海战》8月19日在台上映。



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