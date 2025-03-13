神剧回来了！tvN《第二个信号》将在2026年首播「无线电再次响起，赵震雄那熟悉的声音回来了～」

那部神剧回来了！tvN 热门韩剧《Signal 信号》第二季《第二个信号》无线电再次响起，那个曾经说痛苦到无法再演的男人也回来了，真的好期待啊～～。

tvN 的传奇韩剧，曾在播出期间创下15%最高收视率的《Signal 信号》，即将以第2季回归！时隔近10年，官方突如其来公开了第2季的前导预告，立刻掀起爆炸性反响，短短20秒就勾起观众们的无限期待。



预告中，画面从一台沉寂已久的无线对讲机开始，当它重新启动时，传来了熟悉的声音——「朴巡警？我是李材韩。」是赵震雄在寻找著李帝勋。

随后，一句「无线电呼叫将再次开始」的低沉旁白响起，瞬间让观众紧张感飙升。桌面上一份标注著「第二个信号」的文件若隐若现，更为这短短的预告增添神秘感。



剧迷们也反应热烈，留言表示：「这一天我等了10年！」、「等了好久，这是我人生中最爱的剧！」、「鸡皮疙瘩掉满地，终於等到《Signal》第二季了…」、「我的人生再次有了希望！」、「天啊…终於来了！」、「心脏狂跳！」、「这一天终於到了…10年了…」、「暂停的时间终於再次流动了」、「等到2026年还要多久？时间快点过完吧！」

《第二个信号》是《Signal》播出10年后，由编剧金银姬再度执笔的新作。第一季凭藉其独特的叙事方式和强烈的社会性讯息，获得极大回响。2016年首播时，收视率突破15%，成为当年tvN的代表作。故事围绕一台能够跨越时空连结过去与现在的无线电对讲机，透过这个神秘的联系，刑警们共同追查未解悬案。



第二季将由电影《昼盲神探》的安兑镇导演执导，剧情将延续第一季，并加入更多新角色，使故事更为丰富且充满悬疑感。除了原班人马李帝勋、金憓秀、赵震雄外，目前确定安宰弘将担任关键角色，以及赵宇振也会特别出演，实力派演员们的加盟让人格外期待。



10年的等待终於迎来回报，2026年《第二个信号》将带领观众再次进入那场跨越时空的追击战！

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻