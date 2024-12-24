《第六感》以《第六感外传》回归！人员换血但大受欢迎！刘在锡携手宋恩伊、Mimi、高庚杓

刘在锡主持的tvN人气综艺《第六感》，新消息将推出番外《第六感外传》，班底虽剩下刘在锡一人留下来，但新阵容颇受欢迎。

各大韩媒这两日已取得电视台相关人士透露，《第六感》团队正准备《第六感外传》，刘在锡、宋恩伊、Oh My Girl Mimi与高庚杓将作为固定成员演出，具体编制时间未定。



这是《第六感》系列自2022年推出第三季后，时隔2年回归，原班底为刘在锡、吴娜拉、全昭旻、Jessi、美珠与李相烨，六人要从各种场景中找出制作单位精心制作的「假场景」，制作单位以假乱真经常让班底与观众惊叹，班底在过程中为索取线索所而玩游戏也常常制造笑果创话题。



刘在锡作为名MC、各大节目灵魂人物，《第六感外传》继续由他领军，PD同样也是丁哲珉（原译郑哲民），两人从《Running Man》合作到《第六感》系列又合作《SKIP大神探探爱》、《公寓404》。



其他新成员，宋恩伊是名MC也是刘在锡超过20年的挚友，两人一见面话就聊不完、化学反应十足，看过《第六感3》宋恩伊做客的一集，或彼此YouTube节目就懂了； Mimi自参加罗PD的节目《Biong Biong地球娱乐室》后爆红，浑然天成的综艺感与「天然呆」很受欢迎，在《Running Man》和刘在锡互动也很有趣，自荐当刘在锡女儿笑翻刘在锡；高庚杓本是演员，作客各大节目意外展现喜感，表情与穿搭时常成为亮点，近期在《白Packer2》便展现这样的鲜明特色，他曾在《Happy Together3》向刘在锡表白是对方狂粉。

▼宋恩伊与刘在锡



▼Mimi综艺名场面、与刘在锡《RM》见面



▼高庚杓综艺名场面、高庚杓和刘在锡



听闻新阵容，网友都相当支持，Theqoo一篇热门讨论文，网友留言「天啊，好期待宋恩伊和Mimi」、「疯了，有高庚杓太棒了」、「宋恩伊！？超有趣」、「宋恩伊很搞笑，真好颗颗颗」、「刘在锡和宋恩伊就够有趣了」、「还没看就觉得很吵」、「神的组合」、「晕，宋恩伊和刘在锡好久没一起作固定节目了」、「高庚杓颗颗颗颗颗」……等等。

说到刘在锡和宋恩伊多久没一起主持节目了，17年！两人上一次合作固定节目已是2003年到2007年的《真实游戏》！

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