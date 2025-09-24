被亏「该和李光洙分手了」！李先彬直接吓傻：只分6个月吗？

李先彬和李光洙恋爱已经第8年，感情超稳定，没想到最近在综艺却突然被拱「不如分手看看」，让她当场一脸傻眼，笑到停不下来。

日前YouTube频道「Coupang Play」公开了综艺《上班族们2》最新预告片。 这节目是《SNL Korea》人气单元「MZ办公室」的衍生作品，以「假纪录片」形式描绘DY企划公司里的员工如何在办公室生存，搞笑又荒谬。

李先彬这回以DY企划新人「宣传模特儿」身份登场，接受一连串「形象大改造」的建议。 没想到成员车正元突然冒出一句：「建议你和李光洙分手！」让她吓得瞪大眼睛。 对方甚至补充说：「为了行销，短暂分手一下也不是坏事，这样还能制造话题。」



听到这里李先彬忍不住笑问：「所以是要我在合约6个月期间暂时分手吗？」结果现场的人还很认真加码，「有些人会为了炒话题演『契约恋爱』喔」，甚至建议她直接「取关」李光洙，同时追踪其他男明星的SNS，再发一则「好好笑」的限动，模仿当年惠利的「有趣呢」风波。



李先彬一边笑一边崩溃：「这也太夸张了吧...」甚至问：「这样到时候还能解释吗？ 说是为了DY的宣传搞行销？」对方却硬拗：「你年轻，不要想太多，享受争议就对了！」搞得她哭笑不得。节目最后，李先彬还是忍不住皱眉：「感觉只会留下争议啊...」引来全场再度爆笑。



李先彬和李光洙早在2016年因 SBS《Running Man》结缘，克服9岁年龄差，2018年大方认爱，交往至今超过7年仍旧甜蜜。 如今突然被开「分手行销」玩笑，也让网友笑翻：「光洙听到会不会哭啊？」

