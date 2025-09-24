被虧「該和李光洙分手了」！李先彬直接嚇傻：只分6個月嗎？

李先彬和李光洙戀愛已經第8年，感情超穩定，沒想到最近在綜藝卻突然被拱「不如分手看看」，讓她當場一臉傻眼，笑到停不下來。

日前YouTube頻道「Coupang Play」公開了綜藝《上班族們2》最新預告片。 這節目是《SNL Korea》人氣單元「MZ辦公室」的衍生作品，以「假紀錄片」形式描繪DY企劃公司裡的員工如何在辦公室生存，搞笑又荒謬。

李先彬這回以DY企劃新人「宣傳模特兒」身份登場，接受一連串「形象大改造」的建議。 沒想到成員車正元突然冒出一句：「建議妳和李光洙分手！」讓她嚇得瞪大眼睛。 對方甚至補充說：「為了行銷，短暫分手一下也不是壞事，這樣還能製造話題。」



聽到這裡李先彬忍不住笑問：「所以是要我在合約6個月期間暫時分手嗎？」結果現場的人還很認真加碼，「有些人會為了炒話題演『契約戀愛』喔」，甚至建議她直接「取關」李光洙，同時追蹤其他男明星的SNS，再發一則「好好笑」的限動，模仿當年惠利的「有趣呢」風波。



李先彬一邊笑一邊崩潰：「這也太誇張了吧...」甚至問：「這樣到時候還能解釋嗎？ 說是為了DY的宣傳搞行銷？」對方卻硬拗：「妳年輕，不要想太多，享受爭議就對了！」搞得她哭笑不得。節目最後，李先彬還是忍不住皺眉：「感覺只會留下爭議啊...」引來全場再度爆笑。



李先彬和李光洙早在2016年因 SBS《Running Man》結緣，克服9歲年齡差，2018年大方認愛，交往至今超過7年仍舊甜蜜。 如今突然被開「分手行銷」玩笑，也讓網友笑翻：「光洙聽到會不會哭啊？」

