《妈妈朋友的儿子》的主演们在大结局前的问候，丁海寅&庭沼玟都表达出依依不舍的心情

Netflix X tvN 周末热门韩剧《妈妈朋友的儿子》四位主演在最后一集前分享了最后的问候，看得出来大家都很舍不得说再见，对作品投入了很多感情。

《妈妈朋友的儿子》目前还剩两集就完结，明晚将播出EP.16大结局，作品讲述了一个试图重启错误人生的女人裵石榴（庭沼玟 饰），和她生活的黑历史「妈妈朋友的儿子」崔承效（丁海寅 饰）之间发生的浪漫喜剧，播出期间一直拥有相当高的话题度。



饰演崔承孝的丁海寅发表剧终感想说：「拍摄结束也不敢相信结局即将到来，或许是因为我内心从未送走过《妈妈朋友的儿子》这个角色。」之后还分享了最后两集的看点：「将描绘承效和石榴以及家人之间温暖美好的模样，也希望大家多多关注元音一家人和专浩、妍斗之间难舍难分的情谊。」



饰演裵石榴的庭沼玟表示：「我不认为他们的故事会随著结局的到来而结束，我想继续为惠陵洞居民的故事加油打气，即使过了很久，我仍会一直为《妈妈朋友的儿子》的所有角色应援。」、「希望大家能在剩下的两集中放松心情，欣赏男女主的甜蜜场面。大家的留言让我获得了更多的能量，真的很感谢大家的支持和喜爱。」



饰演裵石榴和崔承孝好友、119急救队员郑元音的金智恩表示：「我每周追剧时，都会想起拍摄现场的回忆，但可惜只剩下两集了，因为感情很深很深，我会一直珍藏著回忆，时不时地回忆起这段时光的。」



饰演责任感很强的记者姜专浩的尹志温表示：「每周都想快点看到播出，但却希望这个周末不要到来。」、「在感到不舍的同时，内心也觉得暖暖的，这都要感谢一直以来喜爱《妈妈朋友的儿子》的观众们。」





《妈妈朋友的儿子》EP.15 将於今晚9点20分播出。



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