《我的鄰居是惡魔》首爾專訪：潤娥挑戰雙重人格角色，導演李相槿談續作創作理念

《我的鄰居是惡魔》劇組日前在首爾舉行媒體專訪，導演李相槿攜手主演林潤娥（YOONA）、安普賢、周賢榮出席，分享這部奇幻喜劇的創作過程與拍攝趣事。這部作品是李相槿導演繼《EXIT：極限逃生》後的最新力作，再度與潤娥合作，講述一位白天經營麵包店的善良女子夜晚化身惡魔的奇幻故事。

劇本早於《EXIT》完成，導演闡述創作緣起

談及選擇「惡魔」題材的原因，李相槿導演透露，《我的鄰居是惡魔》的劇本實際上在《EXIT：極限逃生》之前就已完成。導演表示，當初希望將這個寫好的作品作為《EXIT：極限逃生》的第二部作品，因此在修改完善後決定拍攝成這部《惡魔》。



對於電影想傳達的訊息，李相槿導演坦承，製作電影時並不會過分執著於向社會傳達特定訊息，而是希望觀眾在戲院觀看時能度過愉快的時間，留下開心的回憶，這才是他最想達成的首要目標。

潤娥一人分飾兩角，詮釋內外向性格差異

林潤娥在片中飾演善智一角，白天是善良的麵包店老闆，夜晚則化身為惡魔。談到角色的MBTI性格類型，潤娥解釋，早上的善智偏向「I」人（內向），晚上的善智則是「E」人（外向）。不過她補充，觀看電影成品後發現早上的善智也不算是超級內向，之前那樣說是為了讓兩個人物的差別更加分明。



在造型風格方面，潤娥詳細說明了兩種形象的差異。早上的善智採用比較乾淨、清純、端莊的風格，晚上的善智則比較華麗、用色大膽，並會配戴很多飾物。這些細節的加入讓兩個角色從外表看起來的內外向個性對比更加明顯。

演繹過程中，潤娥特別注意早晚善智在說話方式及語氣上的差異。晚上的善智更加有活力，連招牌笑聲都希望帶有惡魔的感覺。由於夜晚角色喜歡華麗打扮，在美甲、有色隱形眼鏡等細節部分，潤娥都有與導演商量後逐一選擇。



導演二度合作潤娥，稱讚其表演能力

李相槿導演再次邀請潤娥擔任女主角，他表示與潤娥在《EXIT：極限逃生》合作時有很多美好回憶，大概可以想像到她在《我的鄰居是惡魔》會如何表現，因此覺得可以相信她、把角色交給她，能再次合作感到非常開心。

安普賢挑戰內向角色，分享兼職經歷

安普賢在片中飾演比較內向、軟弱的角色，與之前演過的剛強角色不同。他表示非常感謝能接到這個角色，因為是比較軟弱的人物，所以想要挑戰一下。



談到現實中最深刻的兼職經歷，安普賢分享在首爾做過很多快遞工作，凌晨起來到農水產物中心分發貨品。為了賺錢做了很多這類兼職，但他把這當成是在做運動，抱著一石二鳥的心態去兼職。

周賢榮讚嘆潤娥演技轉換

周賢榮分享拍攝時的觀察，表示最令他驚嘆的是潤娥在「準備，開始」指令下突然從正常狀態變成惡魔角色的瞬間。他形容在旁邊等待時非常實時地見證著她眼神突變的那一刻，真的令人非常驚嘆和神奇，觀看電影時也覺得潤娥的演繹非常厲害。



演員暢談角色體驗與未來挑戰

當被問及現實中是否會像角色一樣守護惡魔時，安普賢表示不會逃走，認為跟惡魔善智一起時非常奇幻但也很有趣，只要能幫忙的一定會幫忙。周賢榮則表示，觀看電影後覺得善智的角色太有魅力，作為演員希望可以挑戰感覺非常不同的一人分飾兩角，雖然難度很高，但看到潤娥非常有活力地消化角色，也很想挑戰這類演出。

劇組向香港觀眾表達期待

專訪最後，劇組成員紛紛向香港觀眾表達心意。李相槿導演表示真的很想再去香港一次，潤娥希望大家能感受到電影每個角色和導演的真心，安普賢期待有一天能直接去香港與觀眾見面，周賢榮則呼籲香港觀眾多多支持《我的鄰居是惡魔》。



此外，《我的鄰居是惡魔》是一部惡魔附身題材的懸疑喜劇片，講述善智（潤娥 飾）每天淩晨會變身為惡魔，住在樓上的無業男子吉久（安普賢 飾）發現她的秘密後，開始了每天淩晨守護她的艱難「兼職」之旅，影片已於8月13日在韓國正式上映，並於9月4日在香港公開！



