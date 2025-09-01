颜值爆表的《暴君的厨师》润娥x李彩玟醉中KISS一幕创下tvN今年最高收视率！

目前正热播中的tvN韩剧《暴君的厨师》上周进度来到第四集，润娥所饰演的现代米其林三星主厨延志泳伸出了安慰之手，让原本的暴君（李彩玟饰）酒醉之后对她的情感似乎产生了微妙变化。

这次不用等到第8集定律，在第4集的结尾就送上了暴君殿下与厨师的初次KISS，这一幕也让本集收视率上升到了首都圈平均11.4％，最高更狂飙到13.6％，全国平均收视率11.1％，最高13％，不仅打破了这部电视剧《暴君的厨师》的最高收视纪录，也创下2025年tvN电视剧中收视率的冠军，也是同时段包含地上波所有频道的第一名。



本集主要是进行了以「孝」为主题的料理竞赛，而主厨延志泳找到了能够征服仁州大王大妃口味的料理，打动了大王大妃的心，甚至在小菜中都含有祈愿健康的深意，完全贴近主题，让延志泳再度证明自己的料理实力，夺得比赛的冠军。不过此时，王则是为了调查母亲死亡的真相，陷入了愤怒与苦恼中，并且认为身边所有的人都与母亲的死亡有关，自己的心情似乎无从倾诉，陷入孤独。



厨师志泳准备了下酒菜肴，但来到殿下所在的房间时，发现殿下已经喝到醉倒，一身酒气，而殿下在酒醉之际将志泳拉近自己，并且要她躺在身旁暂时不动，志泳吓得完全不敢动作，此时酒醉的殿下睁开了眼睛并且泪眼汪汪的样子，也在此时他小心翼翼地亲吻了志泳，这个醉中之吻让收视率飙升到最高，而第4集的剧情也正好停在这里，让观众们心动不已，期待第5集的发展。



