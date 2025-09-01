顏值爆表的《暴君的廚師》潤娥x李彩玟醉中KISS一幕創下tvN今年最高收視率！

目前正熱播中的tvN韓劇《暴君的廚師》上週進度來到第四集，潤娥所飾演的現代米其林三星主廚延志泳伸出了安慰之手，讓原本的暴君（李彩玟飾）酒醉之後對她的情感似乎產生了微妙變化。

這次不用等到第8集定律，在第4集的結尾就送上了暴君殿下與廚師的初次KISS，這一幕也讓本集收視率上升到了首都圈平均11.4％，最高更狂飆到13.6％，全國平均收視率11.1％，最高13％，不僅打破了這部電視劇《暴君的廚師》的最高收視紀錄，也創下2025年tvN電視劇中收視率的冠軍，也是同時段包含地上波所有頻道的第一名。



本集主要是進行了以「孝」為主題的料理競賽，而主廚延志泳找到了能夠征服仁州大王大妃口味的料理，打動了大王大妃的心，甚至在小菜中都含有祈願健康的深意，完全貼近主題，讓延志泳再度證明自己的料理實力，奪得比賽的冠軍。不過此時，王則是為了調查母親死亡的真相，陷入了憤怒與苦惱中，並且認為身邊所有的人都與母親的死亡有關，自己的心情似乎無從傾訴，陷入孤獨。



廚師志泳準備了下酒菜餚，但來到殿下所在的房間時，發現殿下已經喝到醉倒，一身酒氣，而殿下在酒醉之際將志泳拉近自己，並且要她躺在身旁暫時不動，志泳嚇得完全不敢動作，此時酒醉的殿下睜開了眼睛並且淚眼汪汪的樣子，也在此時他小心翼翼地親吻了志泳，這個醉中之吻讓收視率飆升到最高，而第4集的劇情也正好停在這裡，讓觀眾們心動不已，期待第5集的發展。



