【韓網熱門】人氣網路小說《以燮的戀愛》確定改編電視劇 粉絲敲碗最強卡司

製作《秘密森林2》、《或好或壞的東載》以及旗下擁有廉惠蘭、李浚赫、李鍾碩等明星的韓國娛樂製作公司Ace Factory，已成功購得熱門網路小說兼網漫《以燮的戀愛》版權，並著手籌備真人電視劇版。

《以燮的戀愛》原著出自作家金言希，故事講述一位從未談過戀愛的財閥三世「太以燮」，因入職同期「姜敏京」的一次挫敗而難忘多年，沒想到多年後她竟成為他的秘書，從而展開一段甜蜜又充滿火花的職場浪漫。 該作品先後推出小說與網漫版本，如今將正式進軍真人劇領域。

目前製作時程尚未確定，劇組正進行企劃與編劇籌備，待前期準備完成後，將啟動選角與拍攝工作。 業界推測，該劇有望於2026年下半年或2027年上半年公開。由於原作擁有龐大粉絲群，網路上早已出現不少「夢幻選角」討論，男女主角最終會由誰飾演備受矚目。



韓國網友評論：

1. 網漫搞得一塌糊塗真的很失望，拜託電視劇好好拍吧... 能演這種普通浪漫喜劇的演員應該很多啊

2. 小說看得很開心，很期待

3. 看網漫感覺完全就是靠顏值撐的

4. 拜託讓以燮給李鐘碩演吧 真的頂級帥哥是俊燮

5. 要天生會撒嬌的男演員來演才行 這樣才會成功

6. 拜託年紀不要太大

7. 選角請以顏值為主。 他是天生美男啊



8. 拜託讓徐康俊來演...

9. 沒看網漫，但原著小說看得很開心，如果選角好、改編得好應該不錯

10. 看到（角色）的瞬間就想到徐康俊， 哈哈哈哈哈

11. 但這個是靠顏值撐的，而且男主得像小混蛋一樣演得很好才行，所以男主演技很重要

12. 男主很重要啊 ，要痞帥且有魅力才行

13. 就是徐康俊啊，他在《奶酪陷阱》裡就很會演那種小混蛋的感覺

14. 哇，徐康俊超適合的，拜託.... 拜託來點這種正統浪漫喜劇吧..... 以前看過原著和網漫，很有趣！！ 男主是小混混的感覺，但對媽媽很溫柔、工作能力強、很會撒嬌，角色很立體。 女主也是能力超強的秘書角色，男主是文科感性派，女主是理科書呆子，兩人碰撞的火花很有趣，改編好的話會很有趣

15. 拜託這是我的人生作品，別像網漫那樣搞砸，拜託好好拍吧 ᅲᅲ 拜託 ᅲᅲ 拜託 ᅲᅲᅲᅲ這個真的超有趣，拜託好好拍出浪漫喜劇的氛圍



16. 女主角如果演不好，會變成超令人鬱悶的角色... 拜託劇本好好寫啊ᅲᅲ

17. 希望能找個又帥又會演戲的新人。 模特兒轉型當演員的也不錯

18. 徐康俊和金所泫的組合不行嗎.... 但感覺製作公司會硬塞自家演員...

19. 以燮必須要超級帥

20. 這個男主角真的很像小屁孩

21. 如果需要帥氣小屁孩的感覺，那就是宋江... 宋江啊..

原文：https://theqoo.net/square/3868338602

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

