开球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀请表演又是场盛宴！即兴加入应援舞又喊兄弟冠军

继2日大势四代女团ITZY的诚意满满演出后，昨（3）日中华职棒中信兄弟球团邀请到「台湾灶咖男团」Super Junior小分队D&E（东海、银赫）演出，又是场盛宴，再度圈粉无数！

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‎〈ITZY受邀中信兄弟开球表演诚意超高！中文亲念先发打序、台语问候、talk三句不离兄弟〉

Super Junior-D&E昨穿著亲自设计的联名球衣登场，银赫表示很荣幸受邀、「D&E Brothers」会为中信兄弟尽全力加油，而东海开口又是苦练过的中文：「象迷的粉丝朋友们，我希望大家愉快的，非常感谢参加这边（这次活动），（希望）我们过得愉快的，谢谢，我爱你们。」东海前阵子才被一名翻译Yunie透露，演出前请教她并努力雕琢发音，此次东海再开口，可以想像事前可能又练习了几次，且疑似做了功课知道中信兄弟球迷叫「象迷」！（按：也有人认为他说的是「上面的粉丝朋友们」）



两人开球一个投球一个打击，由中信兄弟队长王威晨接捕。东海拿著绣D&E和Brothers的手套帅气站上投手丘，但没想到投出了个挖地瓜近身球！？不满的银赫摸著屁股倒地求交代，谁知东海只是双手一摊，两个人战火一触即发冲向对方扭打……王威晨也冲上去拉开两人，示意他们俩也是「Brothers」，两人才尽释前嫌(?)。这段开球笑翻所有E.L.F.和&（Annie）了，毕竟「打架」、「吵架」是Super Junior经典哏，看感情好的「赫海CP」扭打又更有趣了（打情骂俏？），银赫踢那一脚也彷佛似曾相识！象迷看了可能也觉得很有趣，王威晨像是一起set好的，配合演出后还松一口气？



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D&E结束开球后仍在看台上观赏整场比赛，现场镜头不时会捕捉两人投入且跟著欢呼甚至跳应援舞的画面，投入的模样让象迷都称赞。据悉E.L.F.、&也相当守秩序，并没有为了近距离接触两人，而离开位置影响他人观赏球赛。D&E看没多久还当场喝起啤酒，相当chill。东海也马上在IG分享和银赫喝台湾啤酒的画面，并tag台啤官方IG，让粉丝笑说：「这是自荐代言吗？」。



▼Threads网友分享两人真的很投入球赛



赛后表演D&E一样给予满满诚意！D&E仍穿著亲自设计的联名球衣，舞群全「黄袍加身」穿著兄弟主场球衣，首首High歌炒热气氛，搭配中信球团为演唱会准备的灯光、喷射火花，不时引爆气氛！其中〈Danger〉尾声突然爆出火花秀，是真的「Danger」吓著现场不少人呢！



「大家开心吗」、「大家的热情很好」、「（球衣）大家好看吗」、「大家一起唱好不好」、「大家准备好了吗」、「大家一起唱」、，两人轮流冒中文备受亲切，〈Oppa, Oppaa〉一曲还即兴改歌词「Welcome to the Taipei Dome（台北大巨蛋）」、「I say『中信』You say『Brothers』」，和观众互动非常好，两人更即兴加入了今年兄弟主题曲〈进化〉的应援舞步！带领著舞群一起「进化」，现场气氛嗨到最高点！



在以为〈Oppa, Oppaa〉要结束时，又加入了兄弟啦啦队Passion Sisters大阵仗共舞。末曲〈Run Away〉喊「大家（站）起来」，东海还特别到球员休息室和一名录影的小女孩互动，麦克风递给她唱，最后在头上一吻！网友都激动喊「为什么这个小女孩可以」！据说小女孩是投手李振昌的女儿，大家都羡慕不已！



▼〈Run Away〉有幕「高难度」动作没收录到，东海跃过银赫（有粉丝分享东海跳完和摄影师距离很近，可能是因此画面无法使用）



结尾两人还不忘自家演唱会必备的大合照环节，喊「中信Brothers Champion」和广大象迷、E.L.F.、&留下珍贵纪念。从开球到演唱会都在台湾Threads上引起热门讨论，网友纷纷赞许「非常圈粉」，对此E.L.F.完全不吝啬，冒著演唱会可能更多人抢票的风险，留言热情邀请加入E.L.F.大家庭。



▼Threads热烈讨论D&E表演极有诚意，部分贴文还破万按赞



▼D&E开球及演唱会全场影片



顺带一提，其实D&E在正式登场几日前，亲自设计的球衣就已引发讨论潮。球衣两日贩售限量六千件，许多人早好几小时甚至「夜排」，现场大批人潮排队但有工作人员维持良好秩序，足见球团对此次合作之重视。买完球衣后，现场还有D&E背板可合照，这也让E.L.F.和&表示用心。



▼更新：银赫稍早发文（有酒，可能是引此被设定成满18岁才能观看），虽然开球是打击，但他也收到了刺有名字的手套！在VIP包厢也玩得很开心，对和东海差点打起来的场面亦愉快收藏



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