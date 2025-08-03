Super Junior银赫与东海D&E为中信开球！东海一记触身球现场两人险互殴〜表演中宣布Super Show将於11月降临大巨蛋！

数度来台的Super Junior小分队D&E东海与银赫於8月3日担任职棒中信兄弟的开球嘉宾，同时也是今日赛后的K哥大来宾之一。除了开球两人上演搞笑互殴戏码以外，更在赛后演出连唱6首歌曲，并正式宣布Super Show将前进大巨蛋！

今日的中信啦啦队开场也跳了「Sorry Sorry」，接著东海与银赫便来到场内准备进行开球，4月4日生日的银赫选穿了44号球衣，10月生日的东海则选穿10号，这也是本次活动特制的D&E联名球衣，白底搭配SJ的应援色宝蓝色线条与图案，一推出让所有粉丝们都抢著买来收藏，东海与银赫更表示希望大家能够连今日的宝贵回忆一起永远收藏。



东海拿著宝蓝色绣有D&E字样的手套站上了投手丘，银赫则是拿著球棒进入打击区，由中信兄弟队长王威晨担任捕手，东海球一投出，虽然在银赫面前提前落地，但银赫却作势表示自己被触身球击中，愤怒冲上前去，东海也跑下投手丘正面迎战，两人上演互殴戏码，东海已经倒在地上，兄弟王威晨还赶紧把两人拉开，两人才终於露出笑容，就连开球也要搞笑演出。



而中信兄弟果然也打了场精彩好球，期间由王政顺以及宋晟睿接连挥出全垒打，东海与银赫也跟著全场观众一起大声欢呼，比赛中两人也拿著台湾啤酒开心享用，场中更响起他们的知名歌曲「Oppa！Oppa！」两人听到音乐也立即在原地展现舞步跳了起来，成为全场焦点。



赛后两人也在「Sorry Sorry」音乐声中登场，舞群也换上了黄色中信球衣与东海及银赫一起演出，两人站上投手丘用中文大喊：「我们开始吧！」一连带来两首歌曲，接下来两人与大家问候，表示他们是第一次在台北大巨蛋演唱，所以内心相当激动，不仅是能够为D&E的粉丝们演唱，也能够与中信的球迷们一起同乐，让两人感觉相当荣幸。并且在这样兴奋的时刻，D&E更加码宣布，Super Junior今年的「Super Show」即将在11月於台北大巨蛋演出！让全场一同发出尖叫声〜D&E一共演唱了六首歌曲，最后银赫更是直接躺在地上演唱〜期待今年11月的「Super Show」！



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