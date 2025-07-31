韩剧《我的女友比我帅》一开播就爆红？「疗愈浪漫×奇幻爆笑」网友疯推必追的三大理由！

Viu Original原创浪漫喜剧《我的女友比我帅》在上周开播后，网上观众的反应热烈，引发高度讨论和追剧期待，改编自同名人气网漫，讲述一夜之间变成花美男的女友金至恩（Arin 饰），以及无法放弃这段恋情、专心守护女友的朴允载（尹产贺 饰）展开的疯狂浪漫故事。

特别是《我的女友比我帅》一开播便登上 Naver 即时搜寻排行第 3 成为热议话题，让相关网站访客数暴增 3 倍，更一举登上 Naver 娱乐综合 Shorts 排行，证明其在网上的超高关注度，集合了新生代演员们的清新演出和扎实剧本下，给大家每周三、四的晚间都带来轻松欢乐的追剧氛围。



1. 年轻主演们超乎预期的美貌＆帅气，网评：「这是一部让眼球净化的超高颜值剧」

尹产贺饰演的朴允载以纯真脸庞展现多变情绪，在女友一夜之间变成男人后，心情复杂的完美演技让观众也跟著纠结不已。Arin 以灿烂笑容与清新爽朗的气质展现金至恩的清纯与爱恋极致，她每一次出镜都让观众赞叹其美貌。





柳政厚饰演的「女主男版」金至勋虽外表是男人，但内在仍是金至恩，帅气的脸孔下展现出心思细腻又令人心动的举止，完美消化花美男外貌与女性柔美的反差萌感，连男观众都抵挡不了他的自然魅力啊。Chuu 则从第 3 集起，以延禧大「辣妹」姜珉周一角登场，让观众们留下了深刻的印象。观众们纷纷留言：「光看脸就好有趣」、「颜值盛宴」、「眼球净化剧」、「选角真的太棒了」等，对演员青春洋溢的外貌与角色契合度给予高度的好评。





2. 奇幻唯美的画面刺激感官，结合爆笑有趣又无法预测的剧情设定

第二个理由，是充满刺激感官魅力的画面影像美。首播后，以甜蜜清新的剧情搭配精致可爱的画面效果吸引了众人的目光。整体运用柔焦效果增添怦然心动与清爽氛围，更凸显剧中奇幻元素，拉高了青涩感性。观众评论：「画面漂亮又清新」、「青春闪耀得令人目眩」等，对导演柳官模打造的奇幻与青春罗曼史完美结合表现出高度好感。



▼女友变成男人后，允载贴心指导如何刮胡子，氛围却变得更加暧昧了XD



3. 治愈人心的浪漫喜剧，让人欲罢不能！

在李海娜编剧笔下的《我的女友比我帅》拥有结合「治愈＋喜剧＋浪漫」的多元故事。不仅主角对白活泼生动，与家人、朋友交织的插曲也充满笑点。特别是金至勋与挚友的「斗嘴默契」、金至勋与妹妹的「姊妹互动」、朴允载与妹妹的「真实兄妹化学反应」都引发观众高度共鸣。观众好评如：「看的过程会一直笑」、「剧情顺畅又不失真」、「角色们互动真的超可爱」等，纷纷期待后续的剧情发展。



制作团队表示：「感谢观众给予这样新鲜设定如此高分的评价。从 30 日播出的第 3 集将迎来 Chuu 的正式登场，带来全新关系线与精彩趣味。即使没看过第 1、2 集也能立即跟上，敬请多多关注。」目前《我的女友比我帅》每逢星期三、四晚上十时在Viu上架播出。



▼【影片】中字预告：

▼【影片】伪BL的浪漫瞬间：

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻