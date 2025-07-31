宋仲基＆千玗嬉，成为彼此的初恋…超强实力派主演新剧《My Youth》将在9月5日首播！

《My Youth》（我的青春）由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，以「重逢初恋」为主题，唤醒人们心中早已生锈的情感，官方率先公开了台词排练照（读本）。

JTBC全新韩剧《My Youth》描述比他人晚一步过上平凡生活的宣佑海（宋仲基 饰）与不得不打破初恋平静的成济妍（千玗嬉 饰）之间的感性罗曼史。



藉由与曾在黑暗岁月中送来璀璨时光的初恋重逢，主角踏上寻回「被遗忘的自己」的旅程，在温暖笑容中带来悸动与治愈。《由美的细胞小将》系列、《认识的妻子》导演李尚烨，擅长描绘细腻且有深度的场景与人物刻划；《Run On奔向爱情》编剧朴时玄则以感性笔触闻名，两人携手打造的新作备受剧迷期待。尤其宋仲基、千玗嬉两大实力派演员携手呈现的浪漫火花，更令外界热议。



近日公开的剧本阅读现场进一步引发关注。当天导演和编剧与宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄、陈庆、赵汉哲、尹炳熙、李凤辇等实力派演员齐聚一堂，展现独具一格的精湛演技。

宋仲基饰演曾过早燃尽人生巅峰的童星、现为花艺师的「宣佑海」，再次挑战人生代表角色。短暂巅峰过后，他为了生计耗尽二十代青春，在伤痕之上重新堆叠生活。宋仲基细腻刻划出在平静日常中，面对初恋成济妍突如其来骚动的心境转变，令人赞叹。



千玗嬉则饰演偏爱明确事物的「推土机型」经纪人，也是宣佑海的初恋「成济妍」。她在平凡现实中意外打破初恋的宁静，反而直面被遗忘的情感。千玗嬉以独特魅力诠释成济妍，展现与以往截然不同的表演层次。尤其两人重逢后情感爆发的瞬间，被捕捉得既欢快又深情，默契十足，收获「果然如此」的好评。



李宙明饰演性格坦率、拥有四次元魅力的童星出身演员「毛泰琳」。她与成济妍截然不同的性格，衍生出有趣的女性情谊，以及只存在於她心中的辛辣初恋回忆，吸引著众人的目光。



徐志焄则饰演毛泰琳的初恋对象、宣佑海的新弟弟「金锡柱」，为剧情增添悸动。他与毛泰琳这段越了解越奇妙的羁绊，也令人期待。





此外，实力派演员的加盟也引人瞩目。陈庆饰演大型娱乐公司代表、金锡柱的母亲「金弼斗」，为剧情增添张力。赵汉哲饰演只懂成功、不懂浪漫的金弼斗所爱的浪漫诗人、宣佑海不著调的父亲「宣佑灿」，提升剧集趣味。尹炳熙饰演从小陪伴宣佑海成长的好友「李建鲁」，为剧情注入活力；李凤辇则饰演热血经纪团队长「方韩娜」，以极具现实感的演技展现强烈存在感。



制作团队表示：「《My Youth》讲述的是那些以为一切都过去了、都凋零了的人们，再次绽放花朵的故事。请期待由深厚演技派演员们共同完成的花样年华。」

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