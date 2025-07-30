《我独自生活》成功脱单男！李章宇：「交往 8 年后加上发福，这期间我没有得到任何角色」

近期活跃於各大综艺节目的演员李章宇，在与「准新娘」赵惠元进行视讯通话时，展现了满满的幸福美满面貌，真挚对话中透露出克服低潮的契机。（节目《你知道家常菜吗》）

30 日晚间播出的 MBN・MBC every1 综艺节目《你知道家常菜吗》（두유노집밥）中，将描绘演员李章宇与模特兼艺人郑赫一起踏上台湾之旅的模样。因「强烈食欲」而连结的两人，不仅真心展现大胃王吃播，还就婚姻这一主题展开了深入交流。

台湾旅行的第一天晚上，在住宿地稍作休息的李章宇接到了一通电话，随即听见准新娘赵惠元从电话那头传来的声音，立刻让现场氛围弥漫粉红泡泡。与她虽短暂却印象深刻的通话结束后，李章宇表示：「我遇见女朋友后，找到了真正的自己。交往 8 年期间变胖了，角色也没有找上门，还听了很多人的指责。但当我承认『那就是我』的那一刻，另一条路就打开了。」并透露自己克服低潮的契机。



对此，郑赫坦言：「我喜欢当工作狂。如果真的遇到非常喜欢的人，优先顺序应该会改变，但现在还不是那样。我还没有找到自己，所以觉得很可惜。」

即将於今秋结婚的「准新郎」李章宇，也公开了与女友所向往的平凡未来。他说：「女朋友生日那天，我煮了海带汤给她，结果她是被海带汤的香味唤醒的。她说，那是生日当天最幸福的时刻。听到这句话的瞬间，我就觉得『以后我的人生就是这样了』。」



接著补充：「二十多岁时，我想过华丽的人生，但现在懂了。我就是那种想为自己的儿女、家人做家常菜、一起温馨生活的人。给宝宝做副食品，客人来时煮饭给大家吃，这些事让我觉得很幸福。即使整天站在厨房里也不觉得累。我好像找到了让自己生活充满力量的事。」这番话也让郑赫羡慕不已。



该节目於每周三晚间 10 点 20 分播出。

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