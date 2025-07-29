差点放弃当演员！安孝燮靠「平凡」得到导演青睐！《全知读者视角》首次出道大萤幕就担任大片主角！

由《与神同行》金牌制作团队倾力打造，以大场面、大动作、大特效、大卡司引爆观众热烈期待的奇幻动作巨献《全知读者视角》，自7月23日在韩上映以来强势夺下南韩首周票房冠军，台湾也在5日内狂扫3100万元票房，强势登顶台湾年度最卖座韩片。片中戏份最重的安孝燮，以本片为大萤幕出道作品，却自曝差点放弃演员生涯。

演员安孝燮虽然出道多年，也累积了不少电视剧作品，广受观众喜爱。但他本人个性极为内向，在访谈时也看得出来他的害羞神情，对於记者太过复杂的提问并不擅於回答。他曾自曝在学习演戏的道路上非常受挫，因为首先他要先克服自己的内向性格，这是让他感到最痛苦的部分。



在正式接到《全知读者视角》演出邀约之前，安孝燮曾思考是否要放弃演员之路，虽然对演戏有兴趣但始终难克服现场环境，直到《浪漫医生金师傅》韩石圭前辈给他鼓励，「孝燮啊，演戏很好玩吧？但如果演得好，那会更好玩哦。」这句话成为他人生的转捩点，让他重新燃起对演戏的渴望，也在这样的时机点，他收到了《全知读者视角》的角色提案。



当安孝燮询问导演金秉佑为何选中他担任主角？导演告诉他：「因为你看起来非常平凡。」安孝燮从没想过有一天「平凡」两个字会用来形容他自己，他以往演出的电视剧角色中，总是有著鲜明的个性与行动表现，但这一次《全知读者视角》希望他展现的是一般人的平凡，尽量贴近忙碌生活的大家，外型也穿上了老派又宽松的过时西装，化妆也刻意不明亮而选择暗色阶的底色，让自己看起来不那么光鲜亮丽，而是平凡社畜。



《全知读者视角》改编自原著小说与漫画，不过如果你还没有看过原著，也是能够直接观赏这部电影的！甚至不被原设定影响，可能观影经验会更好。《全知读者视角》剧情描述一部连载了10年的网路小说，到了后期仅存1位读者，也就是金独子（安孝燮饰），在小说公布结局的那一天，第一集的情节竟然直接在现实上演！只有金独子知道剧情的发展，当他遇上了小说中努力破解任务的男主角刘众赫（李敏镐饰）时，两人能够创造一个更完美的小说结局吗？《全知读者视角》全台热映中。



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