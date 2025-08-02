《苦尽柑来遇见你》超强售后！IU在《The Seasons》惊喜登场＋跪下送花，朴宝剑感动落泪

屋哩爱纯和宽植又同框啦！

1日播出的《The Seasons-朴宝剑的Cantabile》是朴宝剑主持节目的最后一期。BTS防弹少年团 V、Roy Kim、IU（李知恩）等人也录制影音信祝贺他，与他一起合作《苦尽柑来遇见你》的 IU 通过影音信登场，吸引大家的视线。

IU 表示：「第一期录制的时候我约定过，一定要在节目结束之前作为嘉宾出演，抱歉没能遵守约定，但是祝贺是真心的。」她接著说：「知道我每周都会死守直播吧？你在《Cantabile》这段期间是最棒的，再次为我不能出演感到抱歉，所以我来了！」观众席上充满尖叫声，朴宝剑也则露出惊讶地表情。



这时，IU 拿著花束登上舞台，还单膝跪地送上花束，被吓到的朴宝剑流露出哽咽的样子。IU 说：「不要哭！今天是宝剑的最后一期节目，我为了遵守约定所以我来了。因爲担心他会哽咽，所以我想尽量活泼地登场。」IU 表示自己是《Cantabile》的忠实观众，朴宝剑也说：「其实今天本来想要邀请你，但知道你因为因为你拍戏很忙，所以没有拜托，我完全没有想过、没有期待过，但我们 IU 来了，谢谢！」他们在没有练习合奏的情况下，准备惊喜舞台。



两人相遇的影片公开后，观众们也纷纷在 YouTube 留言表示：「太喜欢爱纯和宽植了」、「这两个组合… 想长久地看下去…」、「真羡慕这样的朋友关系」、「IU 真的很有义气啊」、「希望之后可以在合作」、「朴宝剑怕给她带来负担，连提都没提，呜呜，能感觉到他平时对别人的关怀有多深」、「美男哭虽然很伤心，但是很美」、「百忙之中还来应援朴宝剑末播的 IU 太真心了」、「两个人怎么都这么漂亮啊！心地也好善良」等等。

除了这个售后外，朴宝剑1日在首尔举行《Be With You》粉丝见面会， IU 也作为嘉宾登场，两人一起合唱〈你的意义〉，还公开未曾公开过的自拍照，让现场的粉丝都相当惊喜！

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