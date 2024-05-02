粉丝便宜卖掉专辑的理由，看了要泪奔ㅠㅠ（feat. Fly To The Sky Brian & 2am瑟雍）

你是某歌手的粉丝吗？你是追星人吗？有些粉丝为何要上网卖掉专辑（CD），或许你能体会……

金在中日前在自家YouTube节目《在朋友》和歌手K.Will聊起实体专辑，两人对於专辑被拿到网路低价贩卖很难过，不过金在中表示自己看了Brian亲自和粉丝二手交易的YouTube影片后，能谅解粉丝有特殊理由，K.Will也叹气粉丝对他说「喜欢K.Will是一种兴趣」，而要维持兴趣并不容易。



*先前报导：‎金在中当面向K.Will要IVE签名！K.Will透露亲眼见过电视节目丢自己专辑

粉丝有什么特殊理由会把专辑卖掉呢？又为什么要低价贩售专辑呢？金在中所说的Brian与粉丝二手交易的YouTube影片，内容是这样的……

Brian生活频道的PD意外发现有人在胡萝卜市场（二手兼劳力贩售网站）上架好几张Fly To The Sky（成员包含Brian与焕熙二人）专辑，团体与成员solo的所有专辑几乎都有，还连同一张Brian的签名照整组贩售。Brian知道后说「可能是年纪大了发觉不需要」，但不敢探究真正理由：「我怕我会想打他（粉丝）。」不过仍好奇自己的音乐怎么了、粉丝是不是爱上别的偶像了，后来听到那些专辑总共才卖6万元（约台币1347元，港币344元）脸都绿了。



Brian包紧紧和粉丝交易，才问一句「为什么要卖掉」被粉丝认出来：「你是Brian欧巴对吧……」挺著8个月的孕肚的粉丝解释自己要生孩子了，家里没有位置才卖掉，但表示和他见面的回忆会好好珍藏。粉丝内疚的哭了，不断说著抱歉，表达自己仍是粉丝（最近看了焕熙的solo演唱会），Brian明白她的为难安慰她、抱抱她，并和她合照，最后把专辑抱回去开箱，不过直到最后都不能理解粉丝「廉价贩售」。



粉丝为何要卖如此便宜？底下有网友替粉丝说话，喊话Brian别因为专辑被低价卖而受伤：「哥，其实是为了粉丝才便宜卖的，如果单纯用送的，根本不需要的人也可以拿，所以希望真正喜欢的人用低价带走、好好使用。」留言获3500多赞。也有人指出该粉丝能拿到的签名照中奖机率非常低，认可她是真粉丝，况且专辑年龄最老有25年，保存到现在很难得，为了现实生活清出来无可厚非。



另外，过去也有其他偶像拍摄类似的内容，如2am瑟雍。瑟雍遇到的粉丝是想专心读书的高三生，她同样以低於原价卖掉专辑（一整箱专辑卖10万韩元，约台币2244元，港币573元），也对瑟雍表示最近才看了本命赵权的音乐剧。瑟雍温柔的付钱但要她留著专辑，他会在上头签名，更让她和赵权通电话。赵权劈头先问粉丝为何卖掉，但听到她是高三生口气放软，和瑟雍都为她的考试之路加油。



ZE:A帝国之子光熙也和粉丝交易过专辑，不过完全是喜剧片XD。粉丝瞥见光熙亲自交易就想躲起来，光熙相当激动的「质问」她，对方坦承帝国之子「一直不回归」。光熙同样无法理解粉丝把价格订得很低，一张专加上一些周边共1万韩元（约台币224元，港币57元），还自主抬高10倍价格怒喊：「我也有自尊心啊！」



光熙的话或许盖括了所有歌手的心情：专辑被便宜卖出很伤自尊心，不过若偶像都能知道粉丝的用意就好了，粉丝追星从来就不是为了赚钱，只是一份喜爱、支持的心，若是碍於现实生活不得已卖掉收藏，肯定也是经历过挣扎的。许多粉丝应该对以上内容心有戚戚焉吧！

▼以上原片（光熙交易专辑是全片部分内容，已定位）



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