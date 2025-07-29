话题韩剧《S LINE》Arin分享对李洙赫的初印象：「虽然看似傲娇型，但比任何人都温暖！很照顾大家」

刚完结的韩剧《S LINE》主演李洙赫与Arin手捧坎城奖杯亮相，出演了网路节目《娜莱食》，并展现出人意料的魅力。

30日晚上公开的朴娜勑YouTube频道《娜莱食》第45集中，将邀请到Wavve原创韩剧《S LINE》的两位主演李洙赫与Arin。



《S LINE》是一部奇幻惊悚剧，讲述在人与人之间发生亲密关系后会出现名为「S Line」的红线，随著这条红线被看见，禁忌的欲望与隐藏的真相逐渐揭露。



李洙赫饰演追查S Line秘密的刑警韩志昱，给观众们留下强烈的印象；Arin则饰演天生能看见S Line的高中生现翖，展现清新又自然的演技变身。





当天录影中，Arin表示：「第一次去参加剧本阅读时有点紧张，但前辈用开玩笑的方式让我放松了许多」，表达对李洙赫的感谢。



此外，Arin还透露片场的气氛担当无疑就是李洙赫：「虽然看似傲娇型，但比任何人都温暖！很照顾大家」，总是让现场充满暖意。

《S LINE》今年受邀参加法国坎城国际影集节长篇竞赛单元，并荣获音乐奖。两人将公开坎城奖杯，分享现场的热烈氛围与真实幕后故事。预计在7月30日晚上6点30分透过《娜莱食》第45集公开，观众也可以藉此欣赏两人的反差魅力与坎城花絮。

另外，《娜莱食》是朴娜勑主持的疗愈系料理谈话节目，以保证美味与趣味为特色，累计观看次数已突破7000万次，持续获得大众喜爱。

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