朴宝剑初试爵士歌喉太惊艳！一开口狂起鸡皮疙瘩，网敲碗发行爵士专辑

《The Seasons-朴宝剑的Cantabile》昨晚播出「音乐妖精」特辑，嘉宾之一是朴宝剑读研究生时的老师、享有「韩国爵士天后」美誉的Maria Kim，师生合唱爵士歌曲惊艳四座，宝剑的隐藏技能又公开了一项！

这期「音乐妖精」特辑嘉宾除了Maria Kim还有10cm、Hoppipolla乐团主唱夏贤尚、新人女团Baby DONT Cry，朴宝剑弹钢琴与他们合奏了《To Reach You》《If I have you only》等脍炙人口的歌曲，其中最引人瞩目的当数与Maria Kim的同台。Maria Kim是兼具声乐与钢琴实力的著名爵士女伶，也是朴宝剑读硕士时的指导教授，称赞称朴宝剑是她最成功的学生，每次都想给他最高分数A+。



节目里，师生二人合作表演歌曲《Let's Call the Whole Thing Off》，这是朴宝剑第一次尝试爵士唱腔，意外地非常有韵味，让现场所有人大吃一惊，观众席每个人都是一脸幸福的表情。一曲唱罢，Maria Kim感慨：「宝剑真的应该唱爵士！去年看了他演的音乐剧，很多爵士歌曲都是来自音乐剧，当时就觉得宝剑真的很适合爵士。」朴宝剑则谦虚地表示，唱歌最重要是自信，大家也都可以成为爵士音乐家。

其实朴宝剑一直对音乐情有独钟，大学读的是电影与音乐剧学系，研究所也选择了新媒体音乐学系，出道前的梦想就是创作歌手。网友纷纷被朴宝剑的爵士歌喉与舞台魅力迷倒：「宝剑的声音好甜美，笑容太迷人了」「今天开始祈愿朴宝剑发行爵士歌曲」「原来爵士是如此性感的音乐」「从头到尾颧骨升天，嘴角根本压不下来」「我要给他A++！」



▽朴宝剑与10cm合作《To Reach You》：



▽与夏贤尚合作《If I have you only》：



▽Baby DONT Cry成员Yihyun时隔11年再唱《如果不做梦》：



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