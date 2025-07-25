崔宇植考虑出演漫改剧《鲸鱼星》饰独立运动家，韩网一致不看好！女主人选再引关注

今日据韩媒，演员崔宇植接到漫改剧《鲸鱼星》的出演邀约，正在积极考虑。

《鲸鱼星》是一部架空历史奇幻言情网络漫画，以日治时期的抗日运动为背景，讲述在亲日派大地主家当仆人的17岁少女「秀雅」某天在海滩上救起独立运动家「姜义贤」，从此展开纠缠动荡的故事，为了守护义贤甚至不惜付出生命。 因为灵感来自安徒生童话《小美人鱼》，副标题为「京城的人鱼公主」，剧情也是以女主视角展开，著重刻画她的成长历程。



崔宇植接到的角色是男主角姜义贤，他虽然出身於富裕之家，但在目睹关东大地震后的朝鲜人虐杀事件后，决心投入独立运动组织「决死团」，为国家奉献一切。



《鲸鱼星》从2019年开始连载，凭藉充满魅力的角色、优秀画风和导演手法、感人台词和悲伤故事获得众多读者好评，於2021年荣获韩国内容大奖「总统奖」。 原著中除了男女主角之外，还有很多精彩复杂的角色，因此真人版筹拍消息一出，就引起韩国网友热烈讨论演员人选。

不过，崔宇植的出演消息在韩网反响不乐观，很多人认为漫画中的姜义贤应该是认真严肃、有重量感和故事感的形象，崔宇植的外形气质与之相去甚远; 甚至有人指出崔宇植已经是加拿大籍，而独立运动家这样的角色应该由土生土长的韩国人饰演。



女主方面，因为原著设定是剧情初期就失去讲话能力，仅能用表情和动作传达感情，所以对演员功力提出较高要求，网友推荐名单包括金泰梨、金敏荷、赵怡贤、申银秀、金惠奫、金香起、朴世阮、朴恩斌等。

此外，真人版已敲定由《八月照相馆》许秦豪导演和《苦尽柑来遇见你》摄影导演崔允万执导，目前主演选角和播出安排工作均已进入尾声阶段，即将正式开拍。

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