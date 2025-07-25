韩流女神Jessica 9月7日来台举办《Star 2 Star》粉丝演唱会，与金星们共度星光之夜！8月3日於KKTIX开售

韩流女神Jessica（郑秀妍）惊喜宣布即将於2025年9月7日在台北国际会议中心举办《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》粉丝演唱会，她没忘了与台湾金星们（Golden Stars）的承诺，要常来台湾见面，这次演唱会命名为「Star 2 Star」，象徵洁西卡与金星之间像星星般闪闪发光(Sparkles)的双向奔赴，用音乐串起回忆，点亮这场属於彼此的星光之夜！

从偶像团体出身到现在有时尚女王、全能歌手、语言天才等多样才华的身份，Jessica在音乐、影视、综艺各领域一直发光发热，除了勇闯综艺节目《乘风破浪》第三季、最终夺得第二名佳绩，获得超高人气，也与第一名的王心凌成为好友。去年网友帮韩星举办「灶脚大赛」，Jessica虽未名列前芧，但她与台湾的星友连结之多，展现对台湾的浓厚情感，也算是另类灶脚。

2023年王心凌台北演唱会上，Jessica专程为好友旋风来台，担任演唱会嘉宾，2024年Jessica於台大体育馆举行的"Diamond Dreams"演唱会后台，惊见王心凌献上花蓝祝贺，两人即使工作再忙碌，一直保持连络，若有机会能在同一城市，也会想办法碰面，同样是友情的双向奔赴；去年又与知名乐团告五人同台合作啤酒节舞台，合唱告五人名曲“好不容易“，掀起热烈话题，Jessica在表演工作上始终不断求新求变，更加让人期待《Star 2 Star》会带来什么惊喜。



「感谢粉丝们给我勇气，努力相信自己，粉丝们也必须相信自己！」出道多年的Jessica一直将金星给她的爱化为力量，持续用最完美的表演努力回报，她为了这次9月7日的演唱会特别准备了多首精选曲目、魅力动感舞台演出以及和粉丝互动，Jessica也懂得时下流行的谐音梗，「我这次要和台湾金星们“星星“相惜！」

《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》演唱会门票预计将於8月3日在KKTIX及全家机台全面开卖，同时也将有专属福利像观赏彩排、团体合照和亲签海报、拍立得，有更多机会一睹卡皇风采，金星们赶快笔记抢票时间，不见不散！

有关演唱会及福利进一步资讯请上主办单位亚士传媒脸书查询：

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演唱会资讯如下：

・演出时间：2025年9月7日（日）18:00（实际时间以现场状况为准）

・演出地点：TICC 台北国际会议中心

・售票平台：KKTIX售票网站 及 全家超商机台

・票价：VIP $5880 / A区 $4880 / B区 $3880 / 爱心席 $2940（全场皆为座席）

・售票时间：2025年8月3日（日）中午12:00起正式开卖

・购票网址：售票系统连结建置中，敬请期待

・主办单位：亚士传媒



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