入社YG长达20年的TWICE队长志效：「出道10年TWICE令我骄傲，也充满感谢」

人气女团 TWICE 成员志效为Singles拍摄了一系列的最新写真，而她对於团队的爱与信任也在访谈中表露无遗。

公开的写真中，志效以粉色热裤搭配黑色上衣展现出高冷魅力，同时也诠释了率性全黑的造型，展现出多样风格与独特魅力。



在随后的访谈中，谈及这次为专辑《THIS IS FOR》的宣传活动所公开的个人曲〈ATM〉时，志效表示：「这是我平常就很想挑战的潮流感歌曲，旋律搭配上歌声时感觉非常契合。」

▼个人曲〈ATM〉：



▼同名主打歌〈THIS IS FOR〉公开11天时，已累积2400万观看次数：



当被问及首次聆听成员们的个人曲时的感想，她笑说：「原来大家都想做这类曲风啊，感觉新鲜又有趣。」

众所皆知对录音过程特别投入的志效也透露，她在这次专辑中花了很多时间录制歌曲。她说：「我最用心的一首是〈MARS〉。这首歌的高音段很多，加上那时感冒了，特别困难。我甚至在录其他歌时，还一直说『我要再试一次』，不断挑战。」



她点名〈RIGHT HAND GIRL〉会是粉丝最喜欢的歌曲，并表示：「这首歌一定要在演唱会现场听，才能感受到它真正的魅力。与 TWICE 以往风格不同，相信会有很好的反应。」



最后，志效用「感谢」来形容自己10年的练习生生活与作为 TWICE 成员度过的10年时光。她说：「能以 TWICE 的身分活动，我一直都感到骄傲与感谢。今后也希望能在团体与个人活动之间持续站上舞台。如果能持续与粉丝交流、保持现在的关系就好了。虽然说得容易做起来难，但我会更加努力的。」



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