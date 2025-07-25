「哥，我爱你...」酒后感性爆发惊到刘在锡！主角竟是他？！

国民MC刘在锡最近在节目中爆料，自己被演员曹政奭的一条「感性爆棚」的最久简讯给吓了一跳，引发观众爆笑。

事件发生在最近上传於YouTube综艺《藉口GO》中，当时电影《僵尸奶爸》的主演曹政奭、李姃垠、曹汝贞（赵汝珍）和尹敬浩共同出演，现场气氛热烈。

刘在锡回忆说：「我前阵子给曹政奭发了简讯，恭喜他凭藉电影《变身机长》获得第61届百想艺术大赏最佳男主角奖。 」原本只是普通的祝贺，没想到曹政奭秒变「感性诗人」，回了一条长文：「哥，我真的爱您...... 现在立刻冲过去见您都行......」



刘在锡看到这「突如其来的爱意」顿时懵了。 他忍不住笑说：「虽然我平常也会跟政奭偶尔联络，但这个语气...... 真的有点太过头了！」他更打趣道：「原本我们是那种只握手的关系，这条简讯之后，感觉都快亲脸颊了！」



笑点还没完。 隔天中午，曹政奭发来「补救简讯」：「哥，昨天我好像喝太多了......」让刘在锡哭笑不得，现场笑声不断。 对此，一旁的曹汝贞听完后笑著说：「他是因为心情太好啦~」



而刘在锡则暖心回应：「不管怎样，政奭拿了奖，又出演新电影，感觉很不错啊~」最后更大方表示，他知道曹政奭本性善良，就回了句「好啊，政奭啊，找时间见见吧。 」

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