金宇彬送安普贤咖啡车！两人有段深刻友谊：高中时不认识金宇彬就伸出援手、唯一送安普贤入伍

安普贤日前晒了两张应援认证照，是挚友金宇彬所送，回顾两人情谊，可是在出道前甚至都还没上大学时就结为好友了！

▼安普贤IG第一张照片是和金宇彬的合影



安普贤IG限时动态放了两张照片，其中一张是与咖啡车的合影，一张是拿到的咖啡。照片上安普贤标记了金宇彬，或许是因为自身造型会爆雷（剧透），便用了贴图把自己马赛克了。他后方的咖啡车隐隐约约可看到布置了他的照片，有「为《Spring Fever》工作人员与演员们的全新出发加油！」，及「《Spring Fever》工作人员、演员们，请享用冰凉的饮料，今天一天也要加油喔！」字样。咖啡纸杯套上也有安普贤照片，一样写「为全新出发加油！」



回顾安普贤和金宇彬的友谊，可回顾安普贤登综艺节目《Radio Star》与《只要有空，》时所说。两人是大庆大学模特儿学系差一届的学长学弟，入学前的模特儿体验营便认识，那时候安普贤只有运动服可以穿，是金宇彬借他衣服让他上台走秀。后来安普贤入伍时，金宇彬是唯一替他送行的人。



安普贤也曾受平面媒体采访，透露自己能从模特儿顺利转职演员，是多亏先成功的金宇彬，给他的许多建言，他说：「虽然我比他大一岁，但这方面他是我的前辈。」在金宇彬抗癌期间，安普贤也相当担心，但怕太多人关心会打扰，反倒是金宇彬主动联系。幸好，金宇彬2019年健康复出。

*延伸阅读：

‎〈安普贤是跟随金宇彬当模特儿又当演员！金宇彬曾给他职涯建议、为他入伍送行〉‎

今年4月安普贤加入了金宇彬与申敏儿所在的经纪公司AM娱乐，目前如上述，正在拍摄与李主傧主演的tvN新剧《Spring Fever》（暂译春日狂热），也同时勤跑和润娥主演的电影《我的邻居是恶魔》宣传。而金宇彬16日才过36岁生日，广告代言仍相当多，和秀智二搭的Netflix影集《一切都会实现吗》待播。

▼AM娱乐宣布安普贤加入时，金宇彬留言爱心笑脸迎接



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