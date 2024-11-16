《拜托了冰箱》新一季12/15开播！《黑白大厨》四杰加盟：爱德华李、烹饪狂人、学餐名家、崔康禄

JTBC料理综艺节目《拜托了冰箱》宣布将於12月15日播出全新，集结超强主厨阵容，时隔5年华丽回归！

《拜托了冰箱》於2014年11月首次播出，将嘉宾的冰箱直接搬到演播室，由知名主厨在15分钟内用冰箱里的食材完成料理并进行对决。 这档节目不仅掀起了韩国厨艺综艺的热潮，还培养了许多电视明星厨师，是JTBC的招牌综艺IP。



今年是开播10周年，恰逢Netflix料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》（以下简称《黑白大厨》）掀起现象级人气，《拜托了冰箱》乘势以全新面貌回归。 原班主厨团队李连福、崔贤锡、金风、郑镐泳将强势回归，凭《黑白大厨》走入大众视线的爱德华李、崔康禄、「学餐名家」李美英和「烹饪狂人」尹男老也加入对决。 制作组预告称每期会有不同的主厨组合，打造出观众最想看到的对决场面。

崔贤锡原本就是《拜托了冰箱》重要支柱之一，最近在《黑白大厨》中以「白汤匙」领军人物身份再次引起关注。 郑镐泳陆续出演多档综艺、已成为人气厨艺明星，将与李连福、金风和崔贤锡一起组成原班「四大主厨」，精彩表现令人期待。



《黑白大厨》出身的「烹饪狂人」尹男老表示自己从小就是《拜托了冰箱》热心粉丝，十分荣幸能参与到节目当中。 「学餐名家」李美英因为不经营个人餐厅而被称为最难见到的厨师，美籍韩裔主厨爱德华李从「豆腐地狱」胜出后被很多观众认为是真正冠军，将和低调却一直呼声很高的崔康禄一起，为节目注入全新的活力和魅力。



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