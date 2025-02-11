回顾《拜托了冰箱》两大感人画面：郑镐泳与朴哲民泪拥，TWICE子瑜享用李连福台菜落泪

人气料理综艺《拜托了冰箱》时隔多年推出第二季（又译拜托了冰箱 since 2014、拜托冰箱），三名厨师李连福、郑镐泳与朴恩影受邀来到《认识的哥哥》，聊到了各自印象深刻的来宾。

郑镐泳表示最令人深刻的嘉宾是演员朴哲民。回顾当集节目，当时朴哲民因父母罹患了老人痴呆症，无法再吃到妈妈的手艺，郑镐泳和Sam Kim两名厨师便PK重现朴哲民吃过的家乡菜。由於郑镐泳和朴哲民母亲同家乡，郑镐泳便试著重现家乡的味道，端出全罗道式黄鱼辣汤和凉拌茄子，朴哲民吃了忍不住落泪说：「怎么办？一模一样！」



看著朴哲民，郑镐泳也哭了，郑镐泳透露自己父亲也罹患老人痴呆，两人哭著相拥，郑镐泳后来还招待了朴哲民和其母亲一同吃饭。整集节目相当令观众动容，有观众留言「这是厨师收到的最高赞美」、「这是当一个厨师以来最美好的时刻」、「这是最感人的吃播，真的很难再尝到相同的味道」。在《认哥》回顾当时，郑镐泳说：「其实我做菜的时候也一直忍著眼泪。」



▼回顾朴哲民享用郑镐泳料理



李连福也忆起曾因自己落泪的嘉宾，是TWICE子瑜。当时李连福做的中华料理，让子瑜马上想起小时候常和家人一起吃的味道说「很幸福」，主持人一提到「妈妈」她就忍不住掉泪，李连福看著也受到感染，特别用华语向子瑜妈妈传达子瑜过得很好。子瑜落泪那集剪辑片段高达760万观看，观众都相当心疼她离乡背井又遇到国籍事件。李连福回顾当时，表示自己为她做了台湾料理，看著她想念妈妈「很心疼」，宛如慈父地说：「毕竟她当时年纪也很小。」。



▼回顾子瑜享用李连福料理



而第二季才加入《拜托了冰箱》的朴恩影，印象深刻的来宾是宋仲基，宋仲基发现料理不够分，特别再将自己的部分分给了她。



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