《黑白大厨》为何没有他～李连福主厨亲自说明：「若要出演《黑白大厨2》的话，要先改名为「朴连福」才能去！」

许多人看完了《黑白大厨》心中都感到有许多遗珠，有些平时也时常在节目中露脸，知名度也相当高的主厨们，为何没有出演这次的节目呢？中式主厨李连福就是其中时常被提到的一位。他也对於《黑白大厨2》表达了看法。

日前播出的SBS综艺节目《同床异梦》中，提到近期因为《黑白大厨》这个节目，让许多厨师们纷纷迎来了全盛时期，而相当知名的中式主厨李连福，也在节目中表达其实《黑白大厨》在一开始最初就有来邀请他上节目，不过他已婉拒。



李连福表示自己有过多次厨师生存料理比赛的参赛经验，也时常得到比赛的冠军，其中也包含SBS的节目《中华大饭店》他也得到第一名，而当时与李连福主厨展开激烈对决的竞争对手，就是吕敬来主厨。李连福主厨表示不久前自己也在一场鸡肉料理对决中得到胜利，《拜托了冰箱》他也总是每年都获得第一名。



也有人透露《黑白大厨2》当中观众们票选最想见到的主厨第一名，就是李连福主厨。不过主厨自己则是尚未点头答应，还表示大家讲得好像他一定会去参加一样，他说如果要参与的话，一定会先改名字，改为「朴连福」才能去参加节目，令在场观众们觉得西当有趣。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻