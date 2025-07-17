SEVENTEEN圆佑生日惊喜献礼！亲自作词作曲《山岭》暖心公开

人气男团SEVENTEEN成员圆佑（WONWOO）於今日（17日）生日之际，为CARAT（粉丝名）送上了一份意义非凡的礼物——无预警公开了亲自作词作曲的个人单曲《山岭》（고개），以音乐传递对粉丝长久支持的深切感谢。

《山岭》是一首温柔抒情的作品，以沉静的钢琴和弦乐为基调。 随著情感层层推进，丰富的和声设计令人印象深刻，完美衬托出圆佑感性而甜美的独特音色。

歌词巧妙地将翻越「山岭」比喻为人生的旅程，传递出温暖而坚定的信念：即使前路险阻，也要心怀希望，不轻言放弃。 圆佑将过往与粉丝共度的岁月化作珍贵回忆，并在歌中承诺，未来无论面对怎样的新「山岭」，都将怀著愉快的心情与粉丝共同跨越，展现了成熟的意志。



据悉，为精准诠释歌曲氛围，圆佑尝试了全新的演唱方法，运用清淡略带沙哑的声线，展现了其音乐上的可塑性。



与音源同步公开的动画音乐录影带同样引人注目。 影片描绘了一只孤独的小猫遇见美丽蝴蝶后结伴同行，最终共同飞越山岭的故事，温馨画面被解读为象徵著圆佑与粉丝相互陪伴、共同成长的历程。



所属经纪公司PLEDIS娱乐表示：「《山岭》这首歌曲能让大家感受到圆佑日益成熟且温暖的感性。 希望能为所有在人生道路上努力前行的人们，带来慰藉与力量。 」

圆佑不仅在SEVENTEEN团体专辑创作中表现活跃，也通过小分队及个人作品不断挑战多元音乐风格。 从团体专辑中清新乐队风的《99.9%》，到净汉x圆佑小分队单曲中展现深情号召力的《垃圾桶》，其音乐尝试均获好评。 此次生日自创曲《山岭》，再次印证了他作为音乐创作人的潜力与温暖内心。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻