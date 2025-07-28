[有雷]结局脑洞大开的《S LINE》李多熙真正身份成谜！当所有人都看得见红线，你也就不再特别了！（EP.5－6完）

[有雷]每个人都有代表著Social（社交）、Sex（性）以及Secret（秘密）的S Line，但当这些线条暴露在所有人面前，也表示最深层的秘密不再成为隐私。前四集已经说明了只要戴上了一副神秘眼镜，就能看到每个人头上的红线，而这些红线也引发杀机。侦办案件的刑警韩志昱（李洙赫饰）也在案发现场拾获了这副眼镜。

以下为防雷线



韩志昱戴上了眼镜，也体会到了现翖（Arin饰）所看到的世界。他开始自言自语，轻易地辨别出报案遭人性侵的女高中生，对於自己是否有过性经验，急忙否认的谎言，但过多的线索却也造成了他的误判。他透过这些红线来侦办案件，原本他对於说谎的女高中生难以信任，但透过监视器画面中的红线增减，让他找出了真正的凶手，原来更可怕的，是幕后策画整起案件的始作俑者。



现翖与志昱开始怀疑眼镜到底有几副？又为何总出现特定的人身上？令志昱担心的，住在疗养院的老父亲，以及之前坠楼的侄女善娥（李恩泉饰），他发现竟有人将住在疗养院的父亲带走，那人竟是善娥的班导师李圭真（李多熙饰）。更令他崩溃的是他来到善娥床边，发现善娥头上唯一的一条红线竟然与父亲相连！这样的乱伦悲剧令他难以接受。



现翖有了喜欢的对象俊善，期待著自己头上也出现与他相连的红线，两人的确跨越了朋友关系之后，现翖看著自己头上的红线害羞地笑了起来。但是开心没有多久，俊善贴心买了蛋糕要帮现翖庆生时，却直接横死街头，让现翖的心情直接跌到地狱，放声大哭，同时她接到有人绑架了好友京珍，要她立即前往学校。韩志昱委托同仁彻查李圭真的身分，却发现根本没有这个人，身分成谜。现翖与韩志昱两人决定一同到学校去救人。



原来李圭真一直在发送眼镜给为情动摇的人，并且鼓励人们「去除自己头上的S Line」，而去除的唯一方法就是杀了对方。她就像邪教势力一样拥有追随者，来到校园救人的现翖以及韩志昱都无法逃出她设定的范围，两人只好来到校园顶楼，似乎进入了另一个空间，看见了李圭真的欲望，她想要的就是染红整片天空，让所有人不戴眼镜就能看见S Line，最后李圭真达到了目的。



这个世界变得所有人的头上已经都出现无法隐瞒的S Line，而也有许多人因为羞愧於此而戴著安全帽或是一个大口罩走路，以往觉得自己跟别人不同的现翖，再也不特别，因为大家都像她一样能看见S Line了。被染红的世界会变成什么样子呢？

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