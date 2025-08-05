【8月追剧攻略】最强实力派合作！朴海俊＆廉晶雅共谱中年恋，严正化＆宋承宪二度合作怀旧谈情～

暑气正盛，宅在家中享受一场场精彩的剧集盛宴无疑是放松身心的绝佳方式！无论是热血沸腾的奇幻冒险，还是细腻动人的爱情故事，抑或充满欢笑的喜剧日常，Viu已经为广大剧迷准备好丰富的精神食粮，以下带你解锁那些不容错过的热门剧集，让你的8月假期过得充实又惬意。

韩剧《初次，为了爱》逢星期一、二深夜上架

由廉晶雅、朴海俊和金旻奎主演的全新家庭韩剧《初次，为了爱》刚於8月4日上架，该剧讲述性格单纯朴实的单亲妈妈李智安（廉晶雅饰）与模范医学生女儿李孝利（崔允智饰）搬到乡下小镇后，生活发生了翻天覆地的变化！两人被古怪却又热心的村民包围，孝利更重遇初恋情人柳正锡（朴海俊饰）！母女之间的紧张关系也逐渐升温，由此迎来人生第二幕。



《初次，为了爱》 集结家庭、爱情、生活题材於一身，近日女主角廉晶雅也在访问中剧透：「这部作品拥有很多元素，从自然的日常演技，到情感戏、浪漫戏，以及母女之间的爱等，能够在一部剧集中展现这么多层次，对演员来说是非常难得的机会。」正如她所说，剧中她将和朴海俊上演中年爱情故事，两人时隔多年在乡间重逢，埋藏多年的情感重新浮现；朴海俊亦有望承接前作，延续成熟暖男戏路！

韩剧《金子般我的明星》 8月18日首播，逢星期一、二晚10时20分上架

由严正化和宋承宪主演的全新爱情喜剧《金子般我的明星》讲述顶级韩流女王林世拉（严正化饰）在全盛时期突然遭遇事故失忆，25年后她也从青春偶像变成中年过气艺人！尽管失去记忆，她仍坚持回归演艺圈，期间遇上热血又有点固执的基层公务员（宋承宪饰），两人在碰撞中发展出一段意外的浪漫爱情！



《金子般我的明星》以演艺圈为背景，当中夹杂喜剧、梦想、爱情等人生议题，剧情笑中带泪；剧中也融入了大量90年代的韩流文化和造型元素，有望打造出怀旧且超现实的全新叙事氛围！该剧也是宋承宪和严正化继电影《Miss Wife》后，时隔十年再度共演的作品，除了韩流男神和顶流女星的二度合作，还有正在冒起、女团IVE成员张员瑛的胞姊张多皒参演，自然拉高了观众的期待值！



韩剧《华丽的日子》 8月9日首播

由丁一宇、郑仁仙和尹贤旻主演的《华丽的日子》是一部描绘三代人、因各自的「灿烂时光」而交织相遇的家庭情感周末剧。李志赫（丁一宇饰）是一位事业爱情两得意的建筑公司代理，可是他却在人生最高光辉的时刻遇到过去的情感创伤；池恩悟（郑仁仙饰）则是咖啡厅经理兼室内设计师，尽管生活不如人意，但她始终守候在志赫身边，二人克服各种试炼，迎接未来每个华丽的日子。



《华丽的日子》描写了家庭中不同世代的真实矛盾，引发观众共鸣；丁一宇也指出，该剧的最大魅力就是贴地，他认为剧中角色虽然平凡却又非常特别，会让观众觉得「这就是我啊」；他也自爆为了新剧刻意减重5公斤，以贴近角色高冷敏感的形象。

韩剧《清潭国际高等学校 2》 已全套上架

悬疑校园韩剧《清潭国际高等学校2》讲述出身贫寒的金惠仁（李恩泉饰）某天意外目击清潭国际高等学校学生金海仁（张星允饰）坠楼，为了逆转人生，她以沉默为筹码与校方达成协议，以换取入读这所贵族学校的机会。可是惠仁入学后却面临各种危机与校园霸凌，甚至成为校园女王白济娜（Yeri饰）的眼中钉！当她好不容易找到自己的生存方式，第二宗命案却又发生——白济娜的前闺密吴时恩（韩多率饰）在惠仁眼前坠楼，她又再次成为案件的唯一目击者！



在第二季中，惠仁与白济娜关系渐佳，她更成功跻身校内权力核心「钻石 6」！原想摆脱贫穷的惠仁渐渐不再被权力与名利迷惑，最终更试图矫正是非！到底谁是两宗命案的真凶？白济娜的订婚对象车镇旭（金旻奎饰）又是否策划着不为人知的计划？观众可以到Viu足本重温《清潭国际高等学校2》。

韩综《真正不错的人》 逢星期日上架

全新韩国恋综《真正不错的人》由明星们化为「金牌介绍人」，通过他们的人品认证，真心地推荐自己的好友进行恋爱配对！



与一般恋爱真人秀不同，《真正不错的人》是以艺人及其好友为主线，展现与别不同的心动和趣味。其中金牌介绍人包括曹世镐、姜素拉、金南熙、许英智、李美珠、池睿恩等，他们不仅安排了「真正不错的朋友」见面，还通过近距离观察提供意见；八位好友亦即将在节目亮相，当中有人被指长得像金宇彬、翻版雪炫，让人倍感期待！

韩综《大逃脱：The Story》 逢星期三上架

《大逃杀》系列载誉归来！全新一辑《大逃脱：The Story》继续由姜镐童领军，六位成员被困在精心设计的密室中，每个密室都有其独特的主题及秘密挑战。成员们为了逃脱，需要克服各自的恐惧和弱点，齐心协力揭开每个密室的谜题！



《大逃脱：The Story》由三位元老成员姜镐童、柳炳宰和金东炫，带领三位全新成员高庚杓、吕珍九及伯贤参与各种挑战，随著扩展的规模和新逃亡者的加入，节目内容将更加丰富。

还有热播中的 Viu Original 热门奇幻喜剧《我的女友比我帅》等以上节目已於Viu陆续上架，香港观众可以安坐家中，透过电视免费实现煲剧自由！



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