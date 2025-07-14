韩国最强财阀偶像！ALLDAY PROJECT Annie揭富家千金日常：没在韩国过除夕，生活费领美金

新生代偶像团体ALLDAY PROJECT成员Annie在华丽的家世背景外，更因坦率谈及零用钱话题引发关注。

13日，YouTube频道《Pisik University》上传了一则新的影片，嘉宾则为近期刚刚出道的ALLDAY PROJECT。 MC李勇柱直接问Annie：「我们今天可是坏人喔，你过年收过最多的压岁钱是多少？」对此，Annie小心翼翼地回答：「我从来没在韩国过过农历新年，因为我都在纽约，所以没有跟家人一起过那样的节日。」试图闪避问题。



然而节目中，郑在炯继续追问：「那还是有拿过零用钱吧？ 是用韩币、美金还是礼券？」Annie最后坦率地笑说：「就生活费吧，用美金收的。」



节目一公开就引爆网友热议，大家纷纷表示：「八字也太好了，羡慕」、「这是真财阀，真千金」、「新世界会长有两个孩子，她还是长女，是直系继承人！居然会出道当爱豆，不可思议」、「你们以为财阀会像我们一样靠著少得可怜的零用钱生活？ 他们应该用无限额的卡吧」、「还蛮直率的」、「现在爱豆圈都开始是金汤匙派了」、「用你的实力证明吧」等。



事实上，Annie（本名文瑞允）因是韩国顶级财阀之一——新世界集团总括会长李明熙的孙女、现任新世界会长郑有庆的长女，在出道前就以「财阀偶像」身份受到高度关注。 然而出道后，她以扎实的唱跳实力与表演征服观众，证明自己不仅仅是话题人物。



ALLDAY PROJECT於上月23日推出出道单曲《FAMOUS》，强势登上韩国最大音源平台Melon的「TOP100」榜单冠军。 双主打之一的《WICKED》表演影片一公开，更随即登上YouTube热门影片榜首，获得爆发性反响。

Annie在节目中自然不做作的态度，再次展现出她除了耀眼的家世之外，作为艺人本身的真诚魅力与潜力。 未来她与《ALLDAY PROJECT》的更多活动，也让粉丝们期待不已。



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