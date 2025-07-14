BTS防弹少年团、TXT师弟团即将在八月中出道！BIGHIT MUSIC时隔6年的新男团人数公开

HYBE旗下子公司BIGHIT MUSIC旗下拥有人气男团BTS防弹少年团与TOMORROW X TOGETHER（TXT）后，终於又要推出新人男团！全能师弟的组成也令人相当期待。

这是继2019年TXT出道后，时隔6年推出的新男团。



新团体由 Martin（마틴）、James（제임스）、周勋（주훈）、成炫（성현）、建昊（건호）五位成员组成，预计将於8月18日正式出道。（名字中英文皆为英译）

成员们自诩能亲自制作音乐、编舞与影像制作的「年轻创作者团队」。全员皆为10代（十几岁）的男生，将以自身故事为基础，在作词、作曲、舞台表演、影像制作等多个领域展现创作实力。

官方特别指出：「五位成员并不受限於特定位置，而是以『共同创作』的方式参与制作。」事实上，他们在出道前便已凭藉10代创作者的感性，参与HYBE前辈艺人们的音乐与舞蹈创作。

Martin参与了TXT的〈Deja Vu〉和〈Miracle〉，以及预计21日发行的新曲〈Beautiful Strangers〉，还有ENHYPEN的〈Outside〉、LE SSERAFIM的〈Pierrot〉、ILLIT的〈Magnetic〉...等作品的创作。



James则参与了TXT的〈Deja Vu〉、ILLIT的〈Magnetic〉、〈Cherish (My Love)〉、〈Tick-Tack〉等舞蹈编排，并与Martin共同参与〈Deja Vu〉、〈Miracle〉、〈Magnetic〉的歌曲制作。关於其他成员以及整体团队的详细资讯，也将会陆续公开。



BigHit Music标榜自己是一家在音乐上拥有坚定信念，并以获得粉丝共鸣与支持为基础，不断开拓新路的最前线音乐品牌，此次成员们的团队风格，也令人相当好奇。



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