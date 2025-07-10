【韩网热门】涉嫌诈骗2900亿禁止出境，竟藉口「儿子是偶像」求解禁！所属社保持沉默

据韩媒OSEN报导，A某涉嫌诈骗2900亿韩元而被禁止出境，曾以「次子是偶像歌手」为由申请解除禁令，但遭到法院驳回。

A某涉嫌自2022年9月起的1年5个月期间，以保证高收益为名从受害者手中集资共计2919亿韩元。 调查期间，法务部应警方请求，自2024年4月起对A某实施出境禁令，并每月延长。

今年3月，A某对出境禁令的延长提出行政诉讼，称因业务需要必须出国出差，出境限制将对公司经营造成重大损失：「我积极配合调查、家人也都住在韩国，尤其次子目前作为偶像歌手活动，没有潜逃海外的可能性」。

对此，法院认为A某嫌疑重大、涉案人数多、调查旷日废时，一旦出国有可能不配合警方传唤；对於 「儿子是偶像，没有潜逃之虞」的说法，也不予采信。

OSEN试图联系该偶像成员所属经纪公司以了解立场，但截至目前尚未取得回覆。



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韩国网友评论：

1. 2900亿??? 天呐，这辈子第一次看到这么大的规模

2. 骗什么能骗到这么多啊

3. 卖掉一座城市也就这价格吧？

4. 即便是防弹少年团、世界级偶像团的C位成员，也还不起2900亿吧，简直疯了

5. 要偿还2900亿的话，得在鱿鱼游戏连续赢5次才行吧

6. 之前就出过新闻报导，是不太有名的团和成员，即便看到名字也不认识...

7. 听说是庞氏骗局的公司代表... 一路牵扯下来，总金额高达2900亿

8. 为什么拿儿子当藉口？ 偶像是什么了不起的官位吗，难道有什么权利吗

9. 既然儿子是偶像，就更应该偿还才对啊

10. 现在选拔练习生不仅需要调查有无校园暴力前科，就连父母犯罪前科也需要调查，真不容易啊

11. 我想起来了，是曾经用苏志燮担任代言的那家公司耶，说是NFT投资手段，在BJ（直播主）和实况主们闹得很凶的那段时间出来的

12. 一看就是想出卖儿子当挡箭牌、自己逃跑，唉哟

13. 稍微查了一下，父母俩简直是联手骗到底... 爸爸是牧师，搞了个空壳公司，妈妈弄了个福利基金会，再让基金会投资爸爸公司股票来进行变相赠与，还给儿子们安排职位发工资、给他们炒股的钱...

14. 疯了吧... 老爸真是给儿子脸上抹黑

15. 这种事不该怪儿子吧？ 有这种父母，只会挡了儿子的前途

出处：https://theqoo.net/hot/3819187697

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