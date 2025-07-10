金钟国&尹恩惠「同店认证照」曝光，恋爱传闻再被提起！「手抄简讯、理想型」多次引联想

昨日，有网友在社群平台发布了金钟国与尹恩惠在同一天、同一家店拍摄的认证照片，就连构图角度都一致，令两人过往的恋爱传闻再次浮出水面。

这组照片拍摄於2008年6月19日，地点是一家美黑店。 金钟国戴著毛帽，穿著白色短袖T恤，尹恩惠则穿著大袖口的蓝色连帽外套，笑容灿烂。 特别是两人的背景、拍摄角度和日期完全一致，让网友们纷纷推测：「是不是当天一起去的？」





金钟国在当年5月23日刚刚结束作为社会服务要员的兵役，正在准备重返演艺圈，在退役不到半个月的时间就与尹恩惠单独见面。 当时的尹恩惠早已退出综艺圈，并凭藉2007年热播的电视剧《咖啡王子一号店》，攀上演员生涯的巅峰。

两人曾在2005年的综艺节目《X-Man》中发展出假想恋爱线，当时已展现出与众不同的化学反应，多次被传出恋爱绯闻。 即便进入2020年代，两人的恋爱线仍屡被提及。 尤其值得一提的是，尹恩惠和金钟国在提到前男友、前女友时，叙述的事件竟互相呼应。



金钟国2018年在综艺节目《我家的熊孩子》里分享「恋爱书信」，回忆道：「以前的女友每天亲手抄写我传给她的每个简讯，还叫我『王子』。 但后来我传给她的简讯越来越短，9月14日的时候更只有『我去运动了』这5个字。」



尹恩惠则在2022年於YouTube频道中提到，以前会把男朋友每天传来的简讯抄写在小本子里，并作为礼物送给他：「对方是个好人，他看笔记本的时候，发现传来的简讯变短，他也感到很抱歉。」尹恩惠的发言立即令大众联想到金钟国，但她随即下架了该影片，并表示是因为编辑和上传过程出现失误。



此外，尹恩惠今年3月做客秋成勋Netflix脱口秀《Try？ Choo-ry！》，表示已经有10年没谈恋爱，理想型是「有男人味、不菸不酒的男人」。秋成勋说世界上没有这种男人，尹恩惠笑著坚持说「有」，再次令大家想到那位不烟不酒、热爱运动的奇男子。



不仅如此，尹恩惠前所属公司的代表尹等龙（音）也曾在2022年4月通过YouTube透露，金钟国曾在尹恩惠生日那天买蛋糕来为她庆生：「当时恩惠还是高中生，家住在狎鸥亭。 恩惠告诉我，她生日那天和朋友在咖啡厅，金钟国带了蛋糕来找她。」不过，尹代表也表示不清楚两人是否真的交往，当时因为两人在节目中看起来很自然地互动，他也只是觉得他们关系很好罢了。

然而不论大众如何猜测，两人都坚持否认曾经交往。 这组旧照被挖出后，网友再次掀起热烈讨论：「其实他们真的曾经在一起吧？」「两个人都好可爱」「彼此都守口如瓶，真的很讲义气」「所以真的是被运动耽误了谈恋爱吗？」「现在也不晚，可以重新在一起吗？」



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