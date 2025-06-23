边荷律秀高中和TWICE彩瑛合照！当年也和子瑜同班，韩林艺高同届还有尹产贺金采源
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边荷律秀高中和TWICE彩瑛合照！当年也和子瑜同班，韩林艺高同届还有尹产贺金采源

明星   2025年6月23日   星期一15:30   草莓  

（封面图源：YouTube@CTBC Brothers 中信兄弟官方频道、Threads@yuling34、TVDaily）

在台湾发展、为中职中信兄弟啦啦队Passion Sisters韩籍成员的「边边」边荷律，昨（22）在球场上穿上自己韩林艺高（韩林演艺艺术高等学校，曾译「翰林」）制服，赛后她也分享以前高中旧照。

Passion Sisters人气韩籍成员边荷律（图源：KSD）

边荷律Threads发文，表示大家都很好奇便发出来，其中一张和同学的合照应是马赛克了素人同学，仅留自己和一名同学，那名同学就是TWICE成员彩瑛！而这也引发网友纷纷猜测边荷律是不是也和TWICE子瑜同班，不过去年边荷律上YouTube节目《Talk一杯》就曾说过自己和子瑜同班了。
边荷律高中旧照（图源：Threads@yuling34截图）边荷律与TWICE彩瑛为韩林艺高同班同学（图源：Threads@yuling34截图）

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边荷律和TWICE子瑜也同班（图源：YouTube@Talk一杯 截图）

要知道，边荷律就读的韩林艺高可是韩国鼎鼎有名的明星摇篮，除了她和TWICE彩瑛与子瑜，毕业校友还有SHINee泰民、f(x) Krystal（郑秀晶）、B.A.P钟业（文钟业）、BTOB陆星材、ASTRO车银优、Red Velvet Yeri、I.O.I出身全昭弥、ITZY留真彩领与有娜等等。不少爱豆就学时就已出道，或是出道后才转至该校，所以韩林艺高入学典礼或毕业典礼都会让媒体拍摄，是一些爱豆名校才有的特殊情景。
陆星材韩林艺高2014年毕业（图源：TVDaily）全昭弥韩林艺高2019年入学（图源：TVDaily）ITZY有娜韩林艺高2019年入学（图源：TVDaily）

和边荷律、彩瑛、子瑜同届2019年毕业的名人还有ASTRO尹产贺、前Golden Child崔普闵、THE BOYZ金善旴、TREASURE朴志焄、fromis_9李彩煐、IZ*ONE出身现为LE SSERAFIM的金采源与DreamNote MISO等等，上述除了李彩煐、金采源与MISO为演艺科外，其他人都是同科系实用音乐科。虽然边荷律和他们在不同领域发展，但都在各自领域发光发热。
TWICE彩瑛韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）TWICE子瑜韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）TWICE子瑜&彩瑛韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）ASTRO尹产贺韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）fromis_9李彩煐韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）LE SSERAFIM金采源韩林艺高2019年毕业（图源：TVDaily）

看到边荷律和彩瑛同框，也让网友马上了解她当日表演为何跳的是TWICE〈What is Love?〉（2018）和〈CHEER UP〉（2016）了，〈What is Love?〉还是三人在学期间推出的呢！不晓得往后有无机会再看见边荷律和彩瑛同框呢？或是和子瑜？边荷律在台发展，和台籍的子瑜也是多一层关联了啊！

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