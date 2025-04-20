「三振舞女神」李珠珢战袍掀韩网论战：遭轰「教坏小孩」 ！网酸：应援需要这么性感？

以「三振舞」风靡棒球圈的20岁啦啦队新星李珠珢，近日因应援服装尺度问题引发韩国社群热议。 这位超人气啦啦队成员的造型争议持续延烧，正反意见在各大论坛激烈交锋。

事件起因於日前某网友上传李珠珢穿著官方制服的照片，质疑：「应援需要穿成这样吗？ 看著都觉得不舒服。」贴文迅速引发共鸣，另一名网友加码批评：「露出腋下、肚脐、大腿还不够，连手臂都要透视纱材质，根本是哗众取宠！」随著更多棒球迷加入讨论，「啦啦队服装规范」议题冲上热搜。



隔日战火升级，有家长发长文呼吁「该管制应援服装了」，强调：「球场有许多未成年观众，这既非偶像舞台，裸露尺度却越来越夸张。」该文获得破万赞支持，主张「我们需要的是带动气氛的指导员，不是性感卖弄的表演者」。



这位正面临舆论风暴的主人公是2004年出生的新生代啦啦队员，去年因一段「三振舞」短影片爆红全网。 影片记录她在观众席补妆时，听到音乐立即切换专业模式热舞的画面，反差魅力吸引破百万观看次数。



本次争议恰逢李珠珢人气攀升期，出道即担任职棒队主力啦啦队员，其融合女团舞风的应援方式开创「K-Pop式加油文化」，如今却因服装尺度遭质疑本末倒置。



此事已在theqoo上掀起热议，众多网友留言表示：「同样服装穿在男啦啦队员就没事？」、「专业表现不该被物化检视」、「音乐节目（音乐放送）不更夸张吗？ 反正都是性商品化罢了」、「不过说真的，美国的啦啦队服装还更夸张，去Google查查『NFL NBA cheerleader』就知道了」、「也不好看啊.. ᅲᅲ不管是哪个球队，就穿得稍微适合小孩也会来看的球场氛围一点吧」、「但这其实是团体服吧，感觉大家都穿一样的，却只有她被抓出来骂，有点针对她了」等。

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