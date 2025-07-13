《鱿鱼游戏3》孕妇「纯熙」曹柔理的出演费比想像中低：「有报导说我一人拿了42亿，实在太离谱了！」

《鱿鱼游戏3》中饰演222号「孕妇纯熙」的曹柔理，在《全知干预视角》节目上否认自己拿了天价出演费的传闻。

昨晚播出的 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，曹柔理作为嘉宾登场，分享了各种故事。



当天主持人提到：「Netflix 原创影集《鱿鱼游戏》在 93 个国家夺下第一，这种经历人生中没几次吧？那样的作品出演后，反应怎么样呢？」曹柔理说道：「SNS 粉丝人数暴增，出演《鱿鱼游戏》前大约是168万，之后暴增到761万，真的很惊人。」她接著表示：「以前留言大多是韩国人，最近则多了很多外国人留言。」

对於《鱿鱼游戏2&3》的出演酬劳传闻，曹柔理也表达了自己的立场。当主持人们表示「听说酬劳非常惊人，甚至有人说你拿了42亿韩元（同下）。」她则否认道：「有篇报导说我一个人拿了42亿，实在太离谱了，根本不是那么回事。」并补充：「少得多。」

（PS：42亿韩元约=9109万台币=305万美元=2326万港元=2193万人民币）



另外还有报导提到主演们的出演费，像是李政宰每集14.5亿韩元，以及曹柔理和T.O.P等几位主演的每集出演费用可能从3亿韩元起跳，但这些都是未经证实的传闻，因官方未曾公开过准确数据。

至於家人的反应，她笑说：「他们觉得很神奇，但也很困惑为什么我会跟李炳宪（游戏负责人）一起出现在同个画面里，简直是世界观崩坏。」引发现场笑声。





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