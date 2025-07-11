金秀贤豪宅80亿脱手惹议！网疑「赔偿金压力」，经纪方回应澄清：早有计划

因私生活争议而沉寂多日的顶流男星金秀贤，近日因房地产消息重回热搜。

据悉，金秀贤於本月3日将位於首尔圣水洞的高级公寓「Galleria Foret」其中一户，以80亿（韩币，下同）售出。

这户位於圣水洞的「Galleria Foret」公寓，建筑面积170.98㎡（约52坪）、实用面积232.59㎡（约70坪），为高级住宅产品。 金秀贤在2014年以30.2亿购入，持有约11年后出售，据悉赚进将近50亿的差价，显示他在房地产投资上的精准眼光。

据报导，这笔交易其实在上月27日就已签订买卖合约。 但由於正值金秀贤陷入广告主巨额损害赔偿诉讼风波之际，外界一度猜测是否因需要紧急筹措现金而「急售」。 对此，金秀贤方面澄清，这笔交易其实早在去年就已规划出售，买方也早已确定，并非外界揣测的临时变卖。



「Galleria Foret」邻近首尔林与汉江，是由韩华建设於2011年完工，地上45层、高达172公尺的双塔式高楼，共有230户，是圣水洞一带的地标。 建筑以风帆为设计灵感，采用玻璃帷幕墙与三层玻璃结构，兼顾美感与能源效率。 该处因聚集众多艺人也有「艺人公寓」之称。 金秀贤自2013年起陆续购入三户，分别是：217㎡（2013年购入、40.2亿）、170㎡（2014年购入、30.2亿）、217㎡顶楼豪华户（2023年初购入、88亿），本次卖掉一户后，仍持有2套。

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