EXID Hani「判若两人」憔悴近照曝光，网惊：根本认不出！ 谈婚变：为什么生活总不如意

女团EXID成员兼演员HANI（本名安喜延）出演MBN综艺《吴恩英Stay》，首度公开婚变后的真实心路历程。 然而节目播出后，网友对其外貌变化的讨论热度远超访谈内容，相关话题迅速登上热搜。

节目中的HANI以近乎素颜的状态现身，身著休闲运动服，与往日舞台上活力四射的「果汁美」形象形成鲜明对比。 看到她近况的网友和观众们表示震惊，纷纷留言：「完全认不出来」、「是增肥还是整容了？ 」、「和我记忆中的HANI判若两人」等， 也有观众发现其面容略显憔悴：「看起来经历了很多」。



独自乘火车前往录制的HANI用本名自我介绍，在未被其他嘉宾认出时自嘲：「看来我还算不上明星级。」她在节目中坦言：「最近常思考为什么生活总不如意」，透露自己长期看人眼色生活，「现在想停止这种状态」。 对於接踵而至的不可控事件，她表示已学会放下控制欲：「开始接受『这样活著也没关系』』」。

去年HANI原计画与精神科医师杨宰雄（又译梁在雄）结婚，但因男方医院发生患者死亡事件，婚礼无限期推迟，同时大批粉丝和网友都劝她「赶快分手」，此后她退出多档节目，淡出公众视野。 节目尾声的预告中，她含泪告白：」第一次深刻体会到抑郁，甚至想逃跑。 周围人都问我为何要选荆棘之路。 」



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尽管外貌变化引发争议，更多网友送上暖心鼓励：「依然支持你」、「自然的样子也很美」，相关讨论持续发酵中。

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