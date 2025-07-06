BLACKPINK演唱会座席引争议！花13万韩币只能看大萤幕，韩网友：真没良心、应该要事先通知吧！
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BLACKPINK演唱会座席引争议！花13万韩币只能看大萤幕，韩网友：真没良心、应该要事先通知吧！

KPOP   2025年7月6日   星期日16:17   Yuan  

（封面图源：YG娱乐、X@happyshuac）

人气女团 BLACKPINK 5日在高阳综合运动场举行世界巡回演唱会《DEADLINE》。由於是她们时隔1年10个多月的完整体演唱会，再加上首次公开新曲，因此备受期待。

（图源：YG娱乐）

虽然粉丝们对 BLACKPINK 的完整体舞台反应热烈，但部分粉丝表示不满说：「因爲设置了遮挡舞台的大萤幕，所以受到了损失。」据悉，问题出在「N3」区域，这个区域前面摆放著巨大的萤幕，完全看不到舞台。该区域的座位没有被分类在99000韩元的视野限制席，而是以132000韩元的价格出售。
（图源：YG娱乐）

当天，粉丝A在 X（旧Twitter）上写下说：「这是 BLACKPINK 演唱会高阳综合运动场 N3 区第三排的后记。根本没什么后记，完全看不到（舞台）。不是说『设施可能遮挡视野，这哪是遮挡？根本没视野啊』，这种位置也不是作为『视线限制席』低价卖出，而是正式预售卖的，真的太生气了！烟火？无人机？全都挡住了，只能从缝隙看到上面，完全看不见！」另一位粉丝B也说：「这个能检举到哪里呢？我昨天也很生气了，完全无法集中演出。」

因此也引发热议，韩网友：「在没有事先通知的情况下，简直是诈骗水平，这个得退款啊」、「那个跟在电影院看转播有什么不同...」、「应该事先通知好再卖，而且价格太没有良心了」、「在那边看什么啊，挖那个地方真没良心！控台帐篷爲什么需要那么高」、「一想到这是我的位置就很生气」、「把粉丝当成冤大头啊」、「哇～在现场看大萤幕的话，感觉会非常生气...」、「第一次看到没有考虑到粉丝们的视线而制作演唱会」、「那种座位当初就不应该卖的」、「就算卖了也要事先通知吧！13万太过分了」等等。

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