Super Junior《认识的哥哥》预告来了！圭贤吐槽希澈「搭便车」，又有新吵架打架故事？

Super Junior今年逢20周年，将在8日回归的他们，也再度全员到了经常做客的综艺节目《认识的哥哥》，预告昨晚已释出！

预告开头映入眼帘就是Super Junior专属的大巴士，节目也称他们「大型」来宾，总共9个人（利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤）全员到齐。几个人开场就相当感性，「一直走到了这里」、「因为总觉得是最后了」，结果圭贤接著吐槽希澈说：「我们为了守护组合做了很多的努力，他迟迟才来――」



讲到他们的团魂，虽说自称「橱窗男团」，却常常还是有粉丝E.L.F.被他们20年的友情所感动，东海透露有后辈梦想和他们一样长长久久，却被圭贤和希澈怀疑撒了太多MSG了（加油添醋）。接下来就是每次都会端出来的吵架、打架故事了，「银赫被排挤」竟曾经登上热搜？厉旭反倒说银赫最欺负新人。



始源突然感性地说没有队长利特「Super Junior说不定早就结束了」，神童则爆料新的打架故事？不晓得说了谁，「又看向银赫，结果对著银赫――」（还是其实是早就说烂的故事了？有读者看这句秒懂在讲哪件事吗XD？）



接著是和《认哥》班底游戏的环节，全员穿越回了20年前！「Super Junior25」们变回了「Super Junior05」，另一边竟有「Super Junior06」也穿越来要PK！？圭贤竟在「Super Junior06」里，难道是因为他是2006年才加入Super Junior的原因吗？这场05、06混战会如何？



此集12日播出，香港观众可於Viu收看！

▼完整预告片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻