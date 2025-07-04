Super Junior 20周年再录影《认识的哥哥》！排场超大坐专属巴士登场！

Super Junior今年逢出道20周年，即将在8日推出纪念专辑，为了宣传也时隔两年半登上《认识的哥哥》！

《认识的哥哥》班底有Super Junior成员希澈和神童，节目开播以来Super Junior绝对是受邀频率数一数二的团体，第100集、200集、300集都有Super Junior成员参与，上一次全员登场是2022年末2023年初推出冬季专辑、第十一张正规专辑Vol.2《The Road : Celebration》时，距今已两年半。



昨（3）日《认识的哥哥》录影，9人竟然乘坐专属大巴士登场！一开近便吸引目光！希澈和神童也是一同搭车前往，据电视台说明，两人正是和成员们一起以转学生身分录影。9人按节目特色，著学校制服接受媒体拍照，最有趣的莫过於厉旭和神童的互动，厉旭一时不知如何多人一同比爱心，被旁边的神童训斥XD。



当日粉丝E.L.F.送上咖啡车，咖啡车上也特别为7月1日寿星利特，还有7月10日寿星希澈庆生，希澈见咖啡车便逗留拍应援认证照，找还没进电视台大楼的成员们一起合影，也留下专属他和利特「83Line」的7月寿星专属合照。

▼录影过后成员们发文，留言区还有互动。照片可看到巴士另一面庐山真面目也曝光，原来一面是贴正面合照，一面是贴背影照。



▼东海照惯例复习Super Junior和自己到底上了几次《认识的哥哥》



此集《认识的哥哥》将在12日播出，香港观众可透过Viu收看。

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