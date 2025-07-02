《鱿鱼游戏3》荣登 Netflix 总榜冠军，「3天观看时数达3亿小时」再度缔造惊人纪录！！

热门韩剧《鱿鱼游戏3》横扫全球，登上 Netflix 综合排行榜第1名，在公开后的短短3天内，累积观看时数高达3亿小时，展现其不容小觑的全球影响力。

根据 Netflix 官方网站「TUDUM」的统计，《鱿鱼游戏》第3季（编剧／导演：黄东赫）夺下全球综合（包含英语与非英语）影集排行榜第1名。



在统计期间（6月23日至29日）内，《鱿鱼游戏3》的累积观看时数达到3亿6840小时。考虑到该剧於6月27日上线，等於在短短3天内就突破了3亿小时大关。

这也证明了全球观众对本剧的高度关注。以作品片长换算的观看人次达到6010万，创下压倒性的傲人成绩。



本剧登上了全球共93个国家/地区的前10名排行榜，而且全部都拿下第1名，包括韩国、美国、英国、日本、德国、法国...等。随著第3季上线，前两季的排名也随之上升。《鱿鱼游戏2》登上第3名，第1季则排在第6名。

《鱿鱼游戏3》讲述再次参加游戏的奇勋（李政宰 饰）与游戏「负责人」（李炳宪 饰）之间，展开最终对决的故事。本季也是整个系列中评价最两极的一季。虽有媒体称其为「与最终篇章相符的精彩剧情」、「把人性写得相当真实」，但也有不少声音批评其「缺乏合理性」、「看完感觉空虚」、「真的很难看」。



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