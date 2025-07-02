aespa Winter亲眼见过外星人飞碟：「我和Karina一起看过UFO」惊人体验引发关注！

人气女团 aespa 成员 Winter 上节目《Salon Drip 2》分享了她对 UFO 的见闻，居然是在市中心看到的～。

昨天公开的 YouTube 频道网路节目《Salon Drip 2》中，aespa 的成员 Winter 作为嘉宾出演，并透露了许多趣事与秘辛。

其中最特别的，是 Winter 与主持人张度练聊到外星人话题时坦言：「其实我真的亲眼看过 UFO。」



Winter 表示：「我喜欢外星人。你相信有外星人吗？」张度练回：「我相信是有的，但我觉得不会有机会遇到。」Winter 接著说：「也许会遇到外星人啊。外星人或许就混在我们中间也说不定。」

当被问到如果遇到外星人会怎么做时，Winter 笑说：「我不会告诉任何人，也不会拍照。」张度练反问：「那如果遇到的是性格不好的外星人怎么办？」Winter 则笑说：「那就更要保密了。」



此外，Winter 还语出惊人地说自己「看过 UFO」，让在场众人都惊讶不已。她回忆：「好像是在出道前，那时 SM 公司还在新沙洞。我们练习结束后出来，天色已经渐暗，空气很好，我们四个人就一起出来仰望天空。」



她接著说：「真的没在说谎，当时天空中有个东西静止地悬浮著。过了一两秒，它就往旁边移动然后消失了，但它飞过的轨迹还留在空中。」她还补充说：「那是我和 Karina 一起看到的。我们当时还在手机备忘录上写了『几月几号看到 UFO』，本来是想以后再说，结果就在这里说了出来。」当时 SM 娱乐公司的大楼还位於江南 Galleria 百货旁。

此外，aespa最近以全新主打歌〈Dirty Work〉回归，铁味十足的强硬风格相当独特，公开第五天的观看次数已累积2628万：



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