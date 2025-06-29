大声再度登陆澳门 举行个人亚洲巡回演唱会

韩国天团BIGBANG主唱大声（DAESUNG）早前已在首尔场顺利为其个人亚洲巡回演唱会「D's WAVE」揭幕，而他亦即将於8月再次登陆澳门！《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVEIN MACAU》将於8月23日（星期六）假澳门新濠影滙综艺馆举行。凭藉他的多元音乐风格与独有舞台魅力，大声定将与澳门粉丝延续美丽的夏日回忆，再次和大家一起创造难忘的盛夏之夜，你准备好了吗？

大声於4月发行的首张迷你专辑《D’s WAVE》融合了摇滚与骚灵元素，推出后迅速横扫各大音乐榜单。早前在首尔场中，他已率先呈献新歌《Universe》、《Last girl (with HAN YO HAN)》及《JUMP》的现场舞台，高水准的演出与真挚又有趣的互动获粉丝大赞,为是次巡演造好势头!

而接下来的胡志明市演出当中，大声把MEDLEY更新为粉丝久违的经典《MONSTER》、《STUPID LIAR》等，又重新演绎2008年人气名曲《Oh My Friend (Feat. Nobrain)》，令演出更添惊喜和感动！就让我们一同期待大声将为澳门场的观众带来什么惊喜，又会有个怎么不一样的舞台吧！

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》门票将於7月8日上午11时起公开发售，公开发售平台包括：

Studio City (https://www.studiocity-macau.com)

Damai (https://www.damai.cn/)

门票售价为港币/澳门币 1,799、1,399、899（全坐位），粉丝福利包括「演前彩排」、「团体合照 (10 人小组)」、「亲笔签名海报」、「欢送活动」及「纪念票夹」等，让大家可以更近距离见到大声。

有关粉丝福利的详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

韩国人气天团BIGBANG自去年年底皇者回归，三名成员先带来火热的合体舞台，其后各自轮流展开个人巡演，走访各地与粉丝重聚。作为队内主唱的大声亦在万众期待下，宣布举行其个人亚洲巡回演唱会「D's WAVE」，走访多个城市演出，巡演规模较以往的更为盛大，绝对是大声个人音乐发展上的重要里程碑！大声的音乐风格多元，涵盖摇滚、骚灵、K-pop和Trot，而且拥有多变的形象，相信他将於《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》再次展现全方位才华，让大家亲身见证他独有的舞台魅力和幽默感！

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