Super Junior出道20周年，温暖粉丝颂〈我们的花语〉致敬E.L.F.！正规12专《Super Junior25》7/8回归

Super Junior今年迎来出道第20周年，将於7月8日发行第12张正规专辑《Super Junior25》，近日陆续公开新专辑预告照片及影片，吸引众多关注。

这张专辑共收录9首歌曲，主打歌〈Express Mode〉是一首充满能量的快节奏舞曲，歌词表达了不安於现状、勇往直前的态度。



收录曲〈Haircut〉则以改变发型作为比喻，讲述摆脱旧情绪、寻找自信与全新自我的过程，融合极简节奏与俏皮旋律。艺声表示：「最近天气很热，这首歌也许会成为意外的夏日歌曲。大家听了之后，可能会忍不住想要马上清爽地剪个头发！」



电子舞曲〈D.N.A.〉则描写本能的渴望，包含强劲rap和高音演唱，银赫表示：「想跳舞但又懒得出门的人，只要听这首歌就行了！」



另一支收录曲〈Delight〉节奏逐渐高昂、充满动感，歌词表达了对於一路同行、如奇迹般珍贵存在的信任与真心。 厉旭表示：「这首歌充满了Super Junior的明亮能量，让人感受到希望涌现的感觉。」



值得一提的是，这张专辑包含全新fan song〈我们的花语（Stuck With You）〉，是Super Junior为E.L.F.送上的爱之歌，感谢粉丝们就像的永远的朋友，陪伴他们走过20年岁月、始终不变守候。 成员圭贤特别表示：「〈我们的花语〉是回顾Super Junior与E.L.F.一起走过的20年时光，并怀著对未来更加闪耀岁月的期盼而唱的歌。」



Super Junior 第12张正规专辑《Super Junior25》将於 7月8日正式发行，陆续公开的概念照以颁奖礼「SUPER AWARDS」和后台为主题，成员们给彼此颁奖、在后台自由玩乐，气氛轻松自在。





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